Hóa đơn tiền điện - nỗi lo mùa nắng nóng

Những ngày cao điểm nắng nóng, từ khu dân cư trong nội thành đến các xã ven đô, nhịp sống của người dân bị đảo lộn bởi thời tiết oi bức kéo dài. Ban ngày, nhiều gia đình phải đóng kín cửa để tránh hơi nóng. Ban đêm, quạt điện, điều hòa gần như hoạt động không ngừng để người già, trẻ nhỏ có thể ngủ được. Thế nhưng, sự dễ chịu ấy đi kèm với một nỗi lo rất cụ thể: hóa đơn tiền điện cuối tháng.

Nhân viên Điện lực Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn điện mùa nắng nóng.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở phường Đông Quang, tiền điện mùa hè luôn là khoản chi khiến chị phải cân nhắc. Những tháng thời tiết mát mẻ, gia đình 4 người thường dùng khoảng vài trăm nghìn đồng tiền điện. Nhưng bước vào cao điểm nắng nóng, số tiền có thể tăng gấp 3 đến 4 lần. “Nhà có hai cháu nhỏ, buổi trưa và buổi tối gần như phải bật điều hòa. Không bật thì các cháu khó ngủ, người lớn cũng mệt. Nhưng cứ đến kỳ báo tiền điện là lại giật mình”, chị Hà chia sẻ.

Nhiều hộ dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng gặp tình cảnh tương tự. Khi nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên rất cao, 39 đến trên 40 độ C, các thiết bị làm mát trở thành nhu cầu gần như bắt buộc. Quạt điện chạy cả ngày, điều hòa bật nhiều giờ, tủ lạnh phải hoạt động mạnh hơn để bảo quản thực phẩm, nước uống. Tổng mức tiêu thụ điện vì thế tăng nhanh.

Tại các khu nhà trọ gần Khu Công nghiệp Lễ Môn, không ít công nhân cũng than thở vì tiền điện mùa hè “đội” lên rõ rệt. Phòng trọ nhỏ, mái tôn thấp, hơi nóng tích tụ từ sáng đến tối khiến nhiều người đi làm về vẫn không thể nghỉ ngơi nếu thiếu quạt và điều hòa. Anh Lê Văn Tuấn, công nhân làm việc tại một doanh nghiệp may mặc, cho biết: "Vợ chồng tôi thuê phòng trọ cùng con nhỏ. Trước đây, gia đình chỉ dùng quạt, nhưng thời tiết quá nóng nên phải lắp thêm điều hòa. Tiền điện theo đó cũng tăng lên nhiều. Có tháng tính cả tiền phòng, tiền điện, tiền nước đã mất một khoản lớn, hai vợ chồng phải bớt mua sắm, ăn uống cũng tính toán hơn".

Với nhóm lao động thu nhập thấp, tiền điện tăng không chỉ là một khoản phát sinh. Đó là áp lực trực tiếp lên bữa cơm, tiền học của con, tiền xăng xe, tiền thuốc men và các khoản sinh hoạt hằng ngày. Khi thu nhập không tăng tương ứng, mỗi khoản chi tăng thêm đều buộc gia đình phải cắt giảm ở chỗ khác.

Ở vùng biển như Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Nghi Sơn, mùa hè cũng là thời điểm nhu cầu điện tăng cao. Tại các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ lưu trú, hàng ăn, nước giải khát phải sử dụng nhiều tủ lạnh, quạt, điều hòa để phục vụ khách. Với những hộ kinh doanh nhỏ, điện vừa là chi phí sinh hoạt, vừa là chi phí sản xuất, buôn bán. Một chủ nhà hàng tại phường Sầm Sơn cho biết, mùa hè khách đông hơn nhưng chi phí điện cũng tăng mạnh. Tủ mát, máy làm đá, quạt và điều hòa phải hoạt động gần như liên tục. Nếu doanh thu khá thì còn cân đối được, nhưng những ngày vắng khách, tiền điện trở thành khoản chi đáng lo.

Tại khu vực nông thôn, áp lực tiền điện cũng không hề nhỏ. Nhiều gia đình vừa dùng điện sinh hoạt, vừa dùng điện phục vụ bơm nước, chăn nuôi, bảo quản nông sản. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu làm mát chuồng trại, bơm tưới cây trồng tăng lên. Điều này làm hóa đơn tiền điện của hộ gia đình và hộ sản xuất nhỏ cùng tăng.

Nguyên nhân chính khiến tiền điện mùa hè tăng là sản lượng điện tiêu thụ tăng. Trước thực tế này, nhiều gia đình đã bắt đầu thay đổi cách sử dụng điện. Một số hộ đặt điều hòa ở mức 26 - 28 độ C, kết hợp quạt để làm mát nhanh hơn. Một số gia đình tranh thủ mở cửa thông gió vào sáng sớm, kéo rèm vào buổi trưa, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn. Nhiều người cũng chủ động theo dõi chỉ số điện qua ứng dụng chăm sóc khách hàng để kiểm soát mức tiêu thụ. Tuy nhiên, tiết kiệm điện không có nghĩa là phải chịu nóng cực đoan. Vấn đề là sử dụng thiết bị điện đúng cách, tránh lãng phí và chủ động kiểm soát chi phí.

Về lâu dài, câu chuyện hóa đơn tiền điện mùa hè không chỉ là chuyện riêng của từng gia đình. Nó phản ánh áp lực ngày càng lớn của thời tiết cực đoan lên đời sống dân sinh. Khi các đợt nắng nóng xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn, nhu cầu sử dụng điện để làm mát sẽ tiếp tục tăng. Điều này đặt ra yêu cầu về hạ tầng điện ổn định, thói quen tiêu dùng tiết kiệm và những giải pháp đô thị, nhà ở thích ứng với khí hậu. Ở các khu dân cư mới, việc tăng cây xanh, thiết kế nhà thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng có thể giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Với các khu nhà trọ công nhân, cần quan tâm hơn đến điều kiện ở, mái che, thông gió, an toàn điện và giá điện minh bạch. Với mỗi hộ dân, việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện hợp lý cũng là cách tự bảo vệ túi tiền của mình.

Mùa hè vẫn còn kéo dài, và những hóa đơn tiền điện cao có thể vẫn tiếp tục là nỗi lo của nhiều gia đình. Nhưng từ nỗi lo ấy, người dân cũng dần thay đổi thói quen, dùng điện có tính toán hơn, theo dõi chi tiêu sát hơn và quan tâm nhiều hơn đến cách sống thích ứng với nắng nóng. Bởi sau mỗi con số trên hóa đơn không chỉ là lượng điện đã tiêu thụ. Đó còn là câu chuyện về thu nhập, bữa cơm, giấc ngủ, sức khỏe và khả năng xoay sở của từng gia đình trong những ngày hè khắc nghiệt.

Bài và ảnh: Trần Hằng