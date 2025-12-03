Xác định VĐV vinh dự cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33; Barcelona củng cố ngôi đầu La Liga

Đình Bắc khao khát ghi dấu ấn trong lần đầu dự SEA Games 33; Barcelona đánh bại Atletico Madrid 3-1, củng cố ngôi đầu La Liga; Ngoại hạng Anh vòng 14: Man City thắng điên rồ 5-4, Tottenham chật vật hòa Newcastle... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (3/12).

Xác định VĐV vinh dự cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hai vận động viên Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate) đã được chọn là người cầm cờ đại diện cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33.

Lê Minh Thuận (ảnh trái) và Lê Thanh Thúy sẽ cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: TTVN

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 7/12 dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 9/12 tại Bangkok.

Lê Thanh Thúy (phải) vinh dự cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 33.

Lê Thanh Thúy là phụ công trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ, từng giành Á quân SEA Games 32 và vô địch AVC Nations Cup 2025.

Trong khi đó, Lê Minh Thuận là đội trưởng đội tuyển karate, từng đoạt huy chương vàng SEA Games 29. Cả hai đều là những gương mặt kỳ cựu, mẫu mực và đây là lần đầu tiên họ được giao trọng trách cầm cờ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đình Bắc khao khát ghi dấu ấn trong lần đầu dự SEA Games 33

Trước trận ra quân SEA Games 33 gặp U23 Lào vào chiều 3/12, đội phó U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc bày tỏ sự quyết tâm và khao khát ghi dấu ấn trong lần đầu tham dự Đại hội.

Đình Bắc trong buổi chia sẻ với truyền thông trước buổi tập ngày 2/12.

Đình Bắc tiết lộ bàn thắng gần nhất cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giải tỏa áp lực và tạo động lực lớn, đồng thời cảm ơn huấn luyện viên Mano Polking vì luôn động viên và tạo điều kiện cho anh tập trung đội tuyển sớm hơn lịch ban đầu.

Đình Bắc khẳng định bản thân anh và toàn đội đang rất hứng khởi, sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất để giành trọn 3 điểm trước U23 Lào, dù nhận định bóng đá khu vực đang phát triển và trận đấu đầu tiên sẽ không hề dễ dàng. Tiền đạo này nhấn mạnh trách nhiệm của vai trò đội phó và quyết tâm đóng góp vào thành tích chung của U23 Việt Nam.

Ngoại hạng Anh vòng 14: Man City thắng điên rồ 5-4, Tottenham chật vật hòa Newcastle

Manchester City (Man City) đã giành chiến thắng đầy kịch tính 5-4 trước Fulham tại vòng 14 Premier League, trong một trận đấu mà họ tưởng chừng đã thắng dễ dàng.

Man City có trận đấu điên rồ, thắng Fulham 5-4

Man City dẫn trước chủ nhà tới 5-1 chỉ trong chưa đầy một giờ thi đấu với các bàn thắng của Erling Haaland (người cán mốc 100 bàn thắng Premier League nhanh nhất lịch sử), cú đúp của Phil Foden, Tijjani Reijnders, cùng một bàn phản lưới nhà.

Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của Man City đã tạo điều kiện cho Fulham ghi liền ba bàn, rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Trong những phút cuối, “The Citizens” đã phải gồng mình phòng ngự và suýt bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 9. Với ba điểm chật vật này, Man City tạm thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Arsenal xuống còn hai điểm (nhưng đá nhiều hơn một trận).

Tottenham hòa kịch tính Newcastle, chuỗi không thắng lên con số 5

Tottenham Hotspur tiếp tục chuỗi phong độ đáng lo ngại khi hòa kịch tính 2-2 trước Newcastle United trên sân St James’ Park. Với trận hòa này, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Frank đã trải qua năm vòng liên tiếp toàn hòa và thua (2 hòa, 3 thua).

Trận đấu chỉ bùng nổ trong khoảng 20 phút cuối. Newcastle mở tỷ số ở phút 71 do công của Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, Cristian Romero đã kịp thời gỡ hòa 1-1 ở phút 78. Sau khi Anthony Gordon tái lập thế dẫn bàn cho Newcastle trên chấm phạt đền (phút 84), Romero lại một lần nữa tỏa sáng với cú móc bóng đẹp mắt ở phút bù giờ, ấn định trận hòa 2-2. Tottenham tiếp tục giậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng.

Barcelona đánh bại Atletico Madrid 3-1, củng cố ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 3/12, Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid ngay tại sân Camp Nou trong khuôn khổ vòng 19 La Liga. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan củng cố ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách bốn điểm với đội xếp sau Real Madrid (nhưng đá nhiều hơn một trận).

Trận đấu diễn ra sôi động. Dù Alex Baena mở tỷ số cho Atletico ở phút 19, Raphinha nhanh chóng gỡ hòa 1-1 chỉ sau bảy phút. Sang hiệp hai, Barcelona áp đảo và Dani Olmo nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 65.

Dù Robert Lewandowski bỏ lỡ một quả phạt đền, Barcelona vẫn kiểm soát thế trận. Ferran Torres là người ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ, qua đó chấm dứt chuỗi bảy trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Atletico Madrid.

