Đầu tư cơ sở vật chất để thể thao thành tích cao bứt phá

Tăng cường, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong công tác tập luyện và thi đấu được xác định là chìa khóa đem đến thành công vượt bậc của thể thao thành tích cao Thanh Hóa những năm qua.

Nhà thi đấu TDTT tỉnh vừa “thay áo mới” giúp cải thiện điều kiện tập luyện của VĐV và sẵn sàng tổ chức các giải đấu.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh hiện đang quản lý 31 môn thể thao thành tích cao với 800 VĐV ở các tuyến. Với hệ thống đào tạo bài bản, cơ sở vật chất tương đối đồng bộ và đội ngũ HLV kinh nghiệm, VĐV chất lượng, thể thao Thanh Hóa đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.

Có mặt tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh (89 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), nhận thấy không khí tập luyện hăng say, phấn khởi của các VĐV. Trong nhà thi đấu mới được sửa chữa, cải tạo lại, các VĐV đội tuyển cầu mây, bóng chuyền, đá cầu... đang nỗ lực tập luyện. Được biết, dự án sửa chữa, cải tạo Nhà Thi đấu TDTT tỉnh gồm nhiều hạng mục, bắt đầu từ năm 2025, sẽ bàn giao công trình vào cuối tháng 1/2026.

Trước đó, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (24 Hoàng Văn Thụ, phường Hạc Thành), công tác cải tạo, nâng cấp tòa nhà chính 11 tầng đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024; bể bơi, trường bắn và các phòng tập, công trình phụ trợ đã cơ bản được nâng cấp. Các sàn tập của các bộ môn võ thuật đã được trung tâm bố trí, sắp xếp lại song song với việc tiến hành sửa chữa, nâng cấp tòa nhà chính. Cùng với việc đầu tư mua thảm tập mới, các đội tuyển vovinam, karate, teakwondo, judo, pencak silat, vật... đã có nơi tập tốt hơn so với trước kia.

HLV đội tuyển taekwondo Nguyễn Trọng Cường, cho biết: “Những năm gần đây các VĐV đã được tập luyện ở sàn tập đạt tiêu chuẩn; giáp, bảo hộ, võ phục... thường xuyên được bổ sung. Đặc biệt, bộ môn đã được đầu tư thêm các bộ giáp điện tử mới, mũ đấu, giáp chân, giáp tay, găng tay và các dụng cụ hiện đại, đáp ứng chuẩn thi đấu quốc gia. Qua đó quá trình tập luyện đánh giá được đúng thực lực của VĐV để có giáo án huấn luyện phù hợp”.

Còn HLV trưởng đội tuyển judo Bùi Thị Hòa cho biết: "Những năm qua các VĐV thi đấu giành giải cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Có được kết quả phấn khởi này do bộ môn được quan tâm đầu tư trang thiết bị tập luyện, sàn đấu đạt tiêu chuẩn, cùng với đó quan tâm về chế độ, chính sách".

Tại sân vận động tỉnh, 3 năm qua đội tuyển điền kinh đã được tập luyện trong điều kiện tốt hơn khi đường piste được thay mới, hiện đại. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cũng đã mua sắm trang thiết bị mới cho các VĐV ở các nội dung nhảy cao, nhảy xa, chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, đặc biệt là nội dung nhảy sào nữ.

Ngoài hệ thống nhà tập luyện, thi đấu, ở Trung tâm Huấn luyện còn có khu nội trú VĐV xây dựng khép kín, bếp ăn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường sinh hoạt tốt nhất cho VĐV.

Cơ sở vật chất được đầu tư đã góp phần vào kết quả thể thao thành tích cao của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025 các VĐV Thanh Hóa tham gia 598 giải thể thao quốc gia, quốc tế, mang về 3.861 huy chương các loại, trong đó có tới 1.164 HCV.

Tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng thực tế cơ sở vật chất của thể thao thành tích cao vẫn chưa thực sự đồng bộ. Hiện tại khu nhà 5 tầng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh vừa là nơi ở, vừa là nơi tập luyện của các đội tuyển boxing, wushu, kick boxing, vật, jujitsu được xây dựng từ hàng chục năm trước, đã xuống cấp. Trang thiết bị phòng ở, nhà ăn, hệ thống điện, nước, vệ sinh không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo các tuyến VĐV trẻ và tập luyện hàng ngày của đội tuyển các bộ môn. Bên cạnh đó đội tuyển bơi, lặn vẫn phải tập luyện tại bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã có tuổi đời hơn 40 năm, không có mái che. Đội tuyển bắn súng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu đạn, đội tuyển đấu kiếm phải mượn kiếm, đội tuyển bắn cung thiếu tên, đang phải thuê sân vận động của Trường Đại học Hồng Đức tập luyện...

Để khắc phục những khó khăn trên, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đàm Văn Long, cho biết: “Trước mắt, năm 2026 trung tâm sẽ đề xuất tỉnh ưu tiên đầu tư cải tạo, sửa chữa khu nhà ở 5 tầng, trong đó có phê duyệt kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng ở như giường, tủ, điều hòa, bình nóng lạnh... cho VĐV; lắp đặt hệ thống mái che hệ thống bể bơi trung tâm; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu TDTT đảm bảo công tác tập huấn VĐV không bị gián đoạn; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu huấn luyện nâng cao thành tích cho các môn thể thao trọng điểm, tổ chức giải thể thao cấp tỉnh và đăng cai tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Đầu tư thêm một phòng phục hồi chức năng, bao gồm các trang thiết bị y học TDTT hiện đại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi và chữa trị chấn thương cho VĐV”.

Hy vọng cùng với việc quan tâm tuyển chọn, đào tạo VĐV, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thì cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, cải thiện sẽ góp phần mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho thể thao thành tích cao.

Bài và ảnh: Anh Tuân