Xây dựng đời sống văn hóa từ các phong trào ý nghĩa

Với việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực ở địa phương, đã tạo nên diện mạo NTM ở xã Tượng Lĩnh, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.

Hoạt động thể dục - thể thao ở xã Tượng Lĩnh thu hút đông đảo người dân tham gia.

Con đường bê tông dẫn vào thôn Nhuyễn Phú Lâm rộn ràng hơn thường ngày bởi tiếng nói cười của người dân đang chỉnh trang nhà cửa, cắt tỉa hàng rào cây xanh cho gọn gàng. Phía xa là những thửa mạ non mới gieo đang được người dân chăm sóc cẩn thận và vài ba chiếc máy đang cày xới đất để chuẩn bị gieo trồng vụ đông xuân. Cuộc sống của người dân ở đây là vậy, quanh năm lam lũ nơi ruộng đồng, thế nhưng luôn đầm ấm, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Đây cũng là một trong những nét đẹp ngày càng được lan tỏa trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của thôn.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Nhuyễn Phú Lâm Phạm Ngọc Huynh, cho biết: "Thôn hiện có 429 hộ, với 1.815 nhân khẩu. Những năm qua, thôn luôn xác định để phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lan tỏa và đi vào thực chất thì phải bắt đầu từ tinh thần đoàn kết, sẻ chia và thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Những việc đó đơn giản chỉ là những lời chào hỏi cởi mở hằng ngày, là chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, hay san sẻ hỗ trợ nhau cây, con giống, vốn để phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo... Cũng từ tinh thần đoàn kết ấy mà các hoạt động trong thôn như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đều được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào xã hội hóa huy động người dân tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa, XDNTM... đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Đến nay thôn đã đạt thôn NTM.

Trong quá trình xây dựng thôn NTM, người dân Nhuyễn Phú Lâm đã tự nguyện đóng góp để xây dựng nhà văn hóa với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 400 triệu đồng. Người dân còn đóng góp 1,1 tỷ đồng để xây dựng đường bê tông nông thôn. Đặc biệt, có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông, như hộ ông Bùi Sỹ Chánh, Bùi Bá Thành... Chính nhờ sự đồng thuận đó, không chỉ tạo nên diện mạo mới cho thôn khang trang, sạch đẹp, mà tinh thần cố kết cộng đồng cũng được nâng lên.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là chú trọng đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao; phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ, mà còn bắt đầu từ việc tạo dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, bảo vệ môi trường sống xanh- sạch - đẹp - an toàn... Do đó, ban công tác mặt trận thôn Thọ Long thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, thông thoáng; trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan xanh mát và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Cùng với đó, thôn cũng quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó chú trọng đến công tác chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công với cách mạng, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai hiệu quả các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”...

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tượng Lĩnh Lê Anh Thế, cho biết: "Xã luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa chính là con đường bền vững để XDNTM, đô thị văn minh; là nền tảng để địa phương phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, xã chú trọng thực hiện gắn những nội dung, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nổi bật là đẩy mạnh phong trào xây dựng hình ảnh “Người tốt, việc tốt”, góp phần hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Nhiều phong trào thi đua được phát động trong toàn xã và thu hút được các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia như “Thôn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”... Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội"...

Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa tới từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2025, toàn xã có 3.613/4.167 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 86,7%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cả hệ thống chính trị trong xã triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ và được lồng ghép, thống nhất giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia, đã góp phần tạo nên diện mạo mới, khơi dậy nguồn lực truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt