U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Thẳng tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng, tại sao không?

Tối 12/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng ở bảng A, Vòng chung kết U23 châu Á 2026, gặp đối thủ là đội chủ nhà U23 Saudi Arabia trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah.

U23 Việt Nam quyết tâm giành điểm ở trận đấu với U23 Saudi Arabia để vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Với 6 điểm sau hai lượt trận đã đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò đang nắm trong tay quyền tự quyết cơ hội đi tiếp. Nếu giành ít nhất 1 điểm ở màn so tài với đội chủ nhà, “Những Chiến binh Sao Vàng” sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết U23 châu Á với tư cách nhất bảng.

Bước tiến về sức bền

U23 Việt Nam đang là “hiện tượng” thú vị bậc nhất ở Vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Là đội bị đánh giá thấp nhất ở bảng A trước thềm giải đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến cả châu Á bất ngờ với 2 chiến thắng trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, qua đó dẫn đầu cuộc đua giành vé vào tứ kết với lợi thế lớn về điểm số cũng như thành tích đối đầu.

Chuỗi trận toàn thắng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục được các cầu thủ trẻ nối dài - ngay cả ở đấu trường giàu tính cạnh tranh như sân chơi châu lục. Những “vũ khí” đặc trưng như khả năng ghi bàn từ tình huống cố định, hay cái duyên ghi bàn của những quân bài dự bị tiếp tục được U23 Việt Nam “mài sắc” và phát huy hiệu quả tối đa, dù phải chạm trán với những đối thủ giàu sức mạnh thể chất.

"Dù vẫn gặp nhiều khó khăn ở các tình huống tranh chấp tay đôi, các cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy bước tiến đáng kể về sự bền bỉ và về cường độ hoạt động liên tục. Nền tảng thể lực được cải thiện giúp các em phát huy được năng lực xử lý cá nhân như kiểm soát và chuyền bóng phối hợp, tạo ra những tình huống ăn bàn nguy hiểm. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục phát huy được khả năng tổ chức tấn công tốt ở những trận tiếp theo," huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, chủ nhà U23 Saudi Arabia lại đang là một trong những đội bóng có màn thể hiện kém thuyết phục nhất ở kỳ giải năm nay.

Là đội được đánh giá cao nhất ở bảng A, đội bóng của huấn luyện viên Luigi Biagio chật vật giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan nhờ bàn thắng muộn ở thời điểm cuối trận, dù được chơi hơn người từ phút thứ 34. Đến trận gặp U23 Jordan, hàng thủ của đội chủ nhà vỡ vụn trước sức ép liên tục đến từ đại diện của Tây Á.

Đáng chú ý, những tình huống phối hợp tấn công của U23 Saudi Arabia thường bị “gãy” ở nhịp xử lý cuối, trước sự đeo bám và áp sát quyết liệt của các cầu thủ phòng ngự ở cả 2 trận gặp Kyrgyzstan và Jordan. Đây có thể là một “gợi ý” cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik về cách tiếp cận trận đấu ở màn so tài với đại diện chủ nhà.

Toan tính ngôi đầu

Với 3 điểm sau 2 lượt trận, U23 Saudi Arabia sẽ phải chơi tấn công để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Về thành tích đối đầu trong quá khứ, U23 Việt Nam từng 2 lần là bại tướng của U23 Saudi Arabia ở các đấu trường U23 châu Á 2022 (thua 0-2) và ASIAD 19 năm 2023 (thua 1-3).

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở kỳ giải lần này qua 2 cuộc đối đầu với U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, Đình Bắc và các đồng đội cho thấy tập thể dưới sự dẫn dắt của thầy Kim đủ khả năng giành ít nhất 1 điểm ở trận đấu quan trọng này - đặc biệt trong bối cảnh U23 Saudi Arabia đang có những “chệch choạc” trong lối chơi.

"U23 Việt Nam thể hiện phong độ tốt hơn chiến dịch SEA Games vừa qua khi các cầu thủ đã khắc phục được nhiều điểm còn hạn chế. Hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần thi đấu tốt ở trận gặp Saudi để giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh phải gặp Nhật Bản ở tứ kết - đội bóng tôi cho rằng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Một kết quả hòa là đủ để U23 Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhất bảng A và sẽ đối đầu với đội xếp thứ 2 ở bảng B. Với sự “out trình” của Nhật Bản ở bảng đấu này, ngôi đầu bảng A sẽ đưa U23 Việt Nam chạm trán với U23 Syria hoặc U23 UAE - những đối thủ được đánh giá là “dễ thở” hơn nhiều.

Dù huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định rằng “gặp đội nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng sẽ thi đấu tự tin và không e ngại bất kỳ đối thủ nào,” việc tận dụng lợi thế để “chọn” đối thủ ở vòng tứ kết vẫn là một cơ hội mà Khuất Văn Khang cùng các đồng đội cần nắm lấy ở trận gặp U23 Saudi Arabia, để hướng đến mục tiêu tiến sâu tại giải đấu lần này./.

Theo TTXVN