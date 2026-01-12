U23 Việt Nam đại chiến Saudi Arabia giành ngôi đầu; Barca khuất phục Real giành Siêu cúp

Bảng D U23 châu Á: U23 Trung Quốc gây sốc, U23 Thái Lan nuôi hy vọng mong manh; Man Utd lún sâu vào khủng hoảng, Arsenal thẳng tiến vòng 4 FA Cup; Barcelona bảo vệ thành công Siêu cúp Tây Ban Nha sau trận El Clasico kịch tính... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/1).

U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Bản lĩnh đối đầu sức mạnh chủ nhà

Vào lúc 23h30 đêm nay (12/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng A gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Hai đội đều quyết tâm giành vé vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Dù đối thủ vừa sảy chân trước Jordan, giới chuyên môn nhận định đây vẫn là thách thức cực đại cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, bởi Saudi Arabia sở hữu đẳng cấp hàng đầu châu lục và đang ở thế buộc phải thắng.

Lợi thế của U23 Việt Nam là quyền tự quyết với nhiều kịch bản thuận lợi: chỉ cần một trận hòa, hoặc thậm chí là thua tối thiểu, chúng ta vẫn chắc suất vào tứ kết. Chiến thuật hợp lý lúc này là sự kiên nhẫn, thi đấu với tâm thế cửa dưới để tận dụng sự nôn nóng từ phía Tây Á.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).

Nếu giữ được sự tập trung và khai thác tốt sai lầm của đối phương, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ để hiên ngang tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng.

Bảng D U23 châu Á: U23 Trung Quốc gây sốc, U23 Thái Lan nuôi hy vọng mong manh

Lượt trận thứ hai bảng D vào tối 11/1 đã chứng kiến những kịch bản khó lường. U23 Trung Quốc tạo nên cơn “địa chấn” khi đánh bại ứng viên vô địch U23 Australia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Peng Xiao.

U23 Trung Quốc chủ động lùi sâu phòng ngự sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: AFC

Kết quả này giúp đội bóng xứ tỷ dân vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa ở lượt cuối để chính thức đi tiếp.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đã “sống lại” hy vọng sau trận hòa quý giá 1-1 trước U23 Iraq.

U23 Thái Lan vẫn có thể tự định đoạt số phận của mình.

Dù đang đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm, “Voi chiến” vẫn nắm quyền tự quyết trong tay: nếu đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 14/1, họ sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết nhờ hơn đối đầu trực tiếp.

Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thua sẽ khiến thầy trò HLV Ishii chính thức chia tay giải đấu.

Barcelona bảo vệ thành công Siêu cúp Tây Ban Nha sau trận El Clasico kịch tính

Rạng sáng 12/1, trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia đã kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về Barcelona trước kình địch Real Madrid.

Barca bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp.

Trận đấu bùng nổ ngay từ hiệp một với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, ghi nhận 4 bàn thắng chia đều cho hai đội chỉ trong 10 phút cuối. Raphinha đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, bao gồm bàn thắng quyết định ở phút 76, giúp “Blaugrana” lần thứ hai liên tiếp đánh bại Real Madrid trong trận tranh danh hiệu này.

Thất bại này đánh dấu trận thua chung kết thứ 3 liên tiếp của Real trước Barca chỉ trong vòng một năm.

Mbappe và các đồng đội gây thất vọng.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Hansi Flick tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Chức vô địch không chỉ giúp Barcelona bảo vệ thành công danh hiệu mà còn khẳng định sự thống trị của họ trong các trận cầu lớn gần đây.

Man Utd lún sâu vào khủng hoảng, Arsenal thẳng tiến vòng 4 FA Cup

Rạng sáng 12/1, vòng 3 FA Cup chứng kiến hai bộ mặt trái ngược của các đại gia nước Anh.

Man Utd chơi nhạt nhòa dưới sự dẫn dắt của HLV Fletcher (Ảnh: Getty).

Tại Old Trafford, Man Utd chính thức bị loại sau thất bại 1-2 trước Brighton. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Darren Fletcher, “Quỷ đỏ” thi đấu rời rạc và để người cũ Danny Welbeck gieo sầu.

Shea Lacey bị đuổi khỏi sân (Ảnh: Getty).

Trận đấu khép lại trong ê chề khi tài năng trẻ Shea Lacey nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng từ người hâm mộ.

Trái lại, Arsenal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi lội ngược dòng đánh bại Portsmouth 4-1. Gabriel Martinelli trở thành tâm điểm với cú hat-trick đẳng cấp, đập tan mọi chỉ trích sau lùm xùm chơi xấu ở vòng đấu trước.

Martinelli ăn mừng hat-trick vào lưới đối thủ (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Mikel Arteta hiên ngang tiến vào vòng 4 mà còn khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu mùa này.

HS