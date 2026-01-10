FC G8 Omely vô địch Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi, quyết liệt với những trận đấu hay và bàn thắng đẹp, chiều 10/1 tại cụm sân cỏ nhân tạo Vietkids (phường Hạc Thành), Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025 đã diễn ra trận chung kết, tranh giải ba và lễ bế mạc, trao giải.

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi, quyết liệt với những trận đấu hay và bàn thắng đẹp, chiều 10/1 tại cụm sân cỏ nhân tạo Vietkids (phường Hạc Thành), Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025 đã diễn ra trận chung kết, tranh giải ba và lễ bế mạc, trao giải.

FC G8 Omely giành cúp vô địch sau những trận đấu kịch tính.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đà Ninh phối hợp tổ chức.

Tham dự giải có 16 đội bóng. Các trận đấu được tổ chức tại cụm sân cỏ nhân tạo Vietkids vào thứ Bảy, Chủ nhật từ ngày 6/12/2025.

FC G8 Omely và FC Trung Sơn cống hiến cho khán giả một trận chung kết với chuyên môn cao.

Xuất sắc vượt qua các đội bóng khác ở các vòng bảng và bán kết, 2 đội FC G8 Omely và FC Trung Sơn góp mặt trong trận chung kết, tranh Cup vô địch. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, FC G8 Omely góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và quyết liệt. Với tính chất của một trận chung kết, các cầu thủ hai đội đều chơi chặt chẽ, tuân thủ chiến thuật để không mắc sai lầm, tạo ra những tình huống phản công sắc bén. FC G8 Omely khẳng định sự ổn định về lực lượng, chiến thuật hợp lý và bản lĩnh thi đấu vững vàng trong những thời điểm quan trọng và giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Để thua đáng tiếc trong trận chung kết, các cầu thủ FC Trung Sơn giành ngôi Á quân.

Ở trận tranh hạng Ba, FC THPT 1999-2002 bản lĩnh đánh bại FC Giấu bài với tỷ số 5 - 4 để giành huy chương Đồng.

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho các cầu thủ FC G8 Omely .

FC Trung Sơn giành ngôi Á quân của giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cúp vô địch, huy chương và phần thưởng cho các đội bóng xuất sắc nhất. Ban tổ chức cũng đã trao các giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải, tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

FC THPT 1999 - 2002 giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Các trận đấu của giải thu hút số lượng lớn cổ động viên tham gia cổ vũ.

Anh Tuân

