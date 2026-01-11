Kịch bản để U23 Việt Nam “tránh” Nhật Bản tại tứ kết U23 Châu Á; Thực hư “bom tấn” đưa Jude Bellingham về Ngoại hạng Anh

Tổ trọng tài người Australia điều khiển trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia; Vòng 3 FA Cup: Đội hạng Sáu loại ĐKVĐ, Man City thắng hủy diệt 10-1; MU “đóng băng” chuyển nhượng, Joshua Zirkzee lỡ cơ hội gia nhập AS Roma... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/1).

Kịch bản để U23 Việt Nam “tránh” Nhật Bản tại tứ kết U23 Châu Á

Sau lượt trận ngày 10/1, đương kim vô địch Nhật Bản đã chính thức giành ngôi nhất bảng B sớm một vòng đấu sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước UAE. Kết quả này biến Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào tứ kết.

U23 Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh đáng gờm ở giải đấu năm nay.

Ở các diễn biến khác, Syria gây bất ngờ khi thắng Qatar 1-0, trong khi tại bảng C, Hàn Quốc tạm chiếm ngôi đầu sau màn lội ngược dòng 4-2 trước Lebanon. Qatar và Lebanon là hai cái tên đầu tiên phải chia tay giải đấu.

Cục diện bảng B khiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và Saudi Arabia vào ngày 12/1 trở nên cực kỳ quan trọng.

Do đội nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua (hoặc thậm chí thua sát nút 1 bàn) để giữ vững ngôi đầu, qua đó tránh được cuộc đối đầu sớm với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản ở tứ kết.

Tổ trọng tài người Australia điều khiển trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân công tổ trọng tài người Australia điều hành trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Trọng tài Alexander George King.

Ông Alexander George King, trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm và từng nhiều lần xuất sắc nhất A-League, sẽ bắt chính. Đáng chú ý, nữ trọng tài danh tiếng Kate Jacewicz sẽ phụ trách phòng VAR.

Với sự góp mặt của các trọng tài uy tín và công nghệ VAR, người hâm mộ kỳ vọng vào sự công tâm tuyệt đối trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng A.

Vòng 3 FA Cup: Đội hạng Sáu loại ĐKVĐ, Man City thắng hủy diệt 10-1

Rạng sáng 11/1, vòng 3 FA Cup chứng kiến cú sốc lớn nhất lịch sử khi đương kim vô địch Crystal Palace bị loại bởi Macclesfield Town – đội bóng ở giải hạng Sáu.

Đội trưởng Crystal Palace, Marc Guehi quỳ gối cầu nguyện trong lúc Macclesfield ăn mừng sau trận vòng ba Cup FA trên sân Moss Rose. Ảnh: Reuters

Dù chênh lệch tới 117 bậc trên bảng xếp hạng, Macclesfield đã thi đấu quả cảm để giành chiến thắng 2-1, biến Palace thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị một đội bóng ngoài hệ thống chuyên nghiệp đánh bại sau hơn một thế kỷ.

Kết quả này đẩy HLV Oliver Glasner vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 9 trận không thắng.

Semenyo mừng bàn thắng đầu tay cho Man City. Ảnh: Reuters

Trái ngược với Palace, Man City đã phô diễn sức mạnh đáng sợ khi vùi dập Exeter với tỷ số kinh hoàng 10-1. Tân binh Antoine Semenyo có màn ra mắt rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo, trong khi các tài năng trẻ như Rico Lewis hay Max Alleyne cũng liên tục lập công.

Đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm “The Citizens” ghi được 10 bàn trong một trận đấu chính thức, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 4.

Thực hư kịch bản “bom tấn” đưa Jude Bellingham về Ngoại hạng Anh

Tương lai của Jude Bellingham đang trở thành tâm điểm với kịch bản chuyển nhượng phức tạp liên quan đến Chelsea và Man City.

Chelsea được cho là muốn có Bellingham.

Theo đó, nếu Man City chiêu mộ thành công Cole Palmer, Chelsea sẽ xem xét Bellingham như một phương án thay thế lý tưởng. Tuy nhiên, thương vụ này được đánh giá là cực kỳ khó khăn khi ngôi sao 22 tuổi đang được định giá tới 160 triệu euro và là trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid.

Dù Chelsea coi đây là “hợp đồng trong mơ”, bản thân Bellingham vẫn ưu tiên tương lai tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng kỷ lục cũng là rào cản lớn đối với triết lý mua sắm cầu thủ trẻ của đội chủ sân Stamford Bridge hiện nay.

MU “đóng băng” chuyển nhượng, Joshua Zirkzee lỡ cơ hội gia nhập AS Roma

Thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Joshua Zirkzee sang AS Roma đã chính thức đổ bể. Giám đốc thể thao Ricky Massara của Roma xác nhận phía Manchester United đã chấm dứt mọi cuộc thảo luận sau biến động trên băng ghế huấn luyện.

MU ngăn Zirkzee rời đi. Ảnh: Reuters.

Việc bổ nhiệm HLV tạm quyền Darren Fletcher thay thế Ruben Amorim khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” quyết định giữ nguyên đội hình để ổn định tình hình, thay vì để các cầu thủ ra đi.

Dù khao khát rời Old Trafford để cứu vãn sự nghiệp sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt (chỉ ghi 9 bàn sau 64 trận), chân sút 24 tuổi người Hà Lan buộc phải ở lại. Quyết định này đẩy Zirkzee vào thế khó khi anh vẫn đang chật vật tìm lại phong độ và suất đá chính tại Premier League.

HS