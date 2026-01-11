Nông Cống FC đăng quang Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam mùa 12

Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam tranh Cúp Hoàng Nông mùa 12 (THF-12) đã khép lại tối 11/1, với chức vô địch thuộc về Nông Cống FC sau chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết.

Sau 1 tháng tranh tài, Nông Cống FC và TP Thanh Hoá FC là hai đội bóng xuất sắc nhất, giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

Diễn ra từ ngày 7/12/2025 đến 11/1/2026, THF-12 quy tụ 16 đội bóng đại diện cho cộng đồng người Thanh Hoá đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam. Trải qua hơn một tháng tranh tài sôi nổi, Nông Cống FC và TP Thanh Hoá FC là hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Trận chung kết ngày 11/1 thực sự là màn so tài đỉnh cao, giàu tính cống hiến và không khoan nhượng.

Ngọc Trọng (áo xanh) và các đồng đội Nông Cống FC là những người xuất sắc hơn, giành chức vô địch THF mùa thứ 12.

Với sự gắn kết, lối chơi tổ chức bài bản cùng khả năng tấn công đa dạng, Nông Cống FC đã kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước TP Thanh Hoá FC. Kết quả này giúp Nông Cống FC chính thức đăng quang ngôi vô địch THF-12, khép lại hành trình chờ đợi danh hiệu kéo dài suốt 12 năm.

Khoảnh khắc đăng quang của Nông Cống FC.

Đội TP Thanh Hoá FC giành ngôi Á quân.

Hạng Ba chung cuộc thuộc về Thọ Xuân FC.

TP Thanh Hoá FC giành ngôi Á quân, trong khi Thọ Xuân FC đoạt hạng Ba chung cuộc.

Bên cạnh thành tích tập thể, Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân của giải. Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Ngân Như Dũng (Nông Cống FC), danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Lê Xuân Long (Nông Cống FC).

Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về hai cầu thủ Đinh Thế Thành (Nga Sơn FC) và Phạm Duy Khánh (TP Thanh Hoá FC). Giải Phong cách được trao cho Yên Định FC - đội bóng thể hiện tinh thần thi đấu fair-play, ổn định xuyên suốt mùa giải.

Giải đấu quyên góp được tổng số tiền 132.100.999 đồng để xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nông Cống (cũ).

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố chuyên môn, THF-12 tiếp tục lan toả giá trị nhân văn khi Ban tổ chức phối hợp cùng CLB từ thiện Âm vang sông Mã tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Thông qua trận đấu gây quỹ, giải đã quyên góp được tổng số tiền 132.100.999 đồng để xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nông Cống (cũ) trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Ra đời từ năm 2011 với tên gọi Giải bóng đá sinh viên Thanh Hoá tại miền Nam, đến năm 2014 giải chính thức mang tên Giải bóng đá vô địch Thanh Hoá miền Nam.

Mùa giải 2025-2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa giải cuối cùng lưu danh tên các huyện, thị xã, thành phố cũ của tỉnh Thanh Hoá trước thời điểm sáp nhập, để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc cho cộng đồng người con xứ Thanh xa quê.

Hoàng Sơn - Ngọc Chương