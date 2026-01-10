Tiền vệ xứ Thanh tiếp tục “sáng” nhất trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Không chỉ là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa, Nguyễn Thái Sơn còn thể hiện bản lĩnh, sự ổn định và tinh thần thi đấu nổi bật, qua đó được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2026.

Nguyễn Thái Sơn được AFC bầu chọn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan.

Trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và lối chơi áp sát quyết liệt, Thái Sơn vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Tiền vệ của CLB Đông Á Thanh Hóa thi đấu trọn vẹn 90 phút ở khu trung tuyến, đảm nhiệm vai trò điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Theo thống kê, Thái Sơn đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84%, thành công tuyệt đối ở các đường chuyền dài, đồng thời có nhiều tình huống đánh chặn, phá bóng quan trọng giúp U23 Việt Nam duy trì thế trận cân bằng trong suốt 90 phút.

Thái Sơn đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam. (Ảnh: TED Trần TV).

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ “giữ nhịp”, Thái Sơn còn tích cực tham gia mặt trận tấn công.

Phút 55, anh suýt ghi bàn với cú dứt điểm từ tuyến hai đi chệch cột dọc trong gang tấc sau pha phối hợp cùng Văn Khang và Lê Phát. Những pha xử lý tự tin trong khu vực 1/3 sân đối phương cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của tiền vệ sinh năm 2003.

Sau trận đấu, Thái Sơn chia sẻ cảm xúc đầy chừng mực nhưng toát lên tinh thần quyết tâm của toàn đội: “Không trận đấu nào là dễ dàng, tôi rất vui với chiến thắng này. Toàn đội sẽ cố gắng, hướng đến mục tiêu cao nhất có thể. Kết quả này khích lệ chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng chơi tốt nhất ở mỗi trận đấu với mục tiêu tiến xa nhất có thể”.

U23 Việt Nam đang chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. (Ảnh: TED Trần TV)

Nói về tinh thần thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026, tiền vệ của U23 Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi khi bước vào một giải đấu, tôi cũng như các đồng đội đều đặt quyết tâm cao nhất, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và chơi hết sức mình cho mục tiêu giành chiến thắng”.

Khi được hỏi về sự so sánh giữa các thế hệ U23 Việt Nam tại các kỳ giải gần đây, Thái Sơn khẳng định điểm chung lớn nhất chính là tinh thần quyết tâm và khát khao cống hiến.

Văn Thuận tiếp tục ghi dấu ấn khi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Bên cạnh màn trình diễn nổi bật của Thái Sơn, chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan còn ghi dấu ấn của Lê Văn Thuận - cầu thủ khác của CLB Đông Á Thanh Hóa.

Được tung vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, Văn Thuận thi đấu năng nổ, tuân thủ chặt chẽ yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện và góp công trực tiếp vào bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87.

Pha bóng mang tính bước ngoặt ấy cho thấy sự tự tin, tinh thần chiến đấu và khả năng tạo khác biệt đúng lúc của tiền đạo trẻ.

Pha đánh đầu khiến đối thủ phản lưới của Văn Thuận, ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Việt Nam.

Sự tỏa sáng của Thái Sơn và dấu ấn quan trọng của Văn Thuận không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho U23 Việt Nam, mà còn tiếp tục khẳng định đóng góp rõ nét của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trong hành trình của đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2026.

Hoàng Sơn