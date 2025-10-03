Xã Yên Phú: tập trung khắc phục hậu quả sau mưa bão số 10

Tính đến ngày 3/10, mặc dù đã tạnh mưa sau bão số 10, nhưng mực nước trên địa bàn xã Yên Phú vẫn đang có chiều hướng dâng cao. Xã có khoảng 11km đê giáp sông Cầu Chày. Toàn xã có 389 hộ bị cô lập tại nhiều thôn (Xuân Trường, Thăng Long, Thôn Mỹ Quan, thôn Mỹ Hòa, Tân Thành, Cà Phê, Đa Ngọc, Cao Su 3, Thắng Lợi); 98 hộ (294 nhân khẩu) và nhiều gia trại chăn nuôi khác bị ngập sâu, phải di dời...

Trang trại chăn nuôi lợn của hộ chị Đỗ Thị Loan, khu Đồng Trang bị ngập sâu.

Sau khi vận hành bơm tiêu úng, nhiều diện tích ớt đã được “giải cứu”

Trước thực trạng trên, từ ngày 1 đến 3/10, các lực lượng đã hỗ trợ 69 hộ về nhà và ổn định đời sống; vận động các nhà hảo tâm, người dân địa phương tặng quà, nhu yếu phẩm, tổ chức các bếp nấu ăn và đặc biệt là huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đàn gia súc, gia cầm trách lũ, dọn vệ sinh môi trường các điểm công cộng, khu dân cư, chuồng trại và vận chuyển gia súc gia cầm về chuồng trại sau khi nước rút.

Lãnh đạo xã nắm bắt tình hình tại trang trại hộ chị Đô Thị Loan

Hộ chị Đỗ Thị Loan, khu trang trại Đồng Trang bị ngập lụt nhiều ngày qua chia sẻ: “Trang trại của gia đình tôi có 100 lợn thịt và 20 lợn nái, các chuồng đều bị ngập sâu trong nước. Cứ khoảng 2 tiếng, gia đình phải tát nước trong chuồng ra ngoài để cứu đàn lợn; vác từng bao thức ăn... Tôi rất lo lắng chuồng vẫn bị ngập, đàn lợn lõm bõm ngâm nước nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và nhiễm dịch bệnh”.

Hộ ông Lê Đức Dương, thôn Xuân Trường cho biết: “Mưa lớn, nước sông dâng cao lúc đêm, gia đình tôi được hàng xóm, người thân hỗ trợ di chuyển 2.500 con gà choai lên đê và dựng lều bạt, mắc điện sưởi cứu đàn gà. Chuồng gà bị tốc mái, 1 mẫu ngô, 5 sào lúa ko có khả năng thu hoạch”. Hiện nay, nước vẫn chưa rút nên gia đình vẫn chăm sóc đàn gà trên đê rất vất vả.

Các hộ dân đắp bờ chắn nước dâng vào diện tích dứa - cây chủ lực của xã.

Xã huy động lực lượng khắc phục hậu quả các tuyến đê bị tràn, thẩm lậu, sạt trượt.

Sau sáp nhập, xã Yên Phú là đơn vị có diện tích tương đối rộng, sản xuất nông nghiệp là chủ lực, chủ yếu là cây dứa, mía và thuỷ sản. Do ảnh hưởng của mưa bão, toàn xã có 120ha cây trồng vụ đông, 172.5ha mía, dứa, ngô, 150ha thuỷ sản và nhiều diện tích rau màu bị ngập; 1.400m đê sông Cầu Chày bị tràn và thẩm lậu (gồm các thôn Đa Nẫm, Xuân Trường, Đa Ngọc, Mỹ Hòa, Cà Phê 3 và Sơn Phòng). Xã huy động các lực lượng, người dân, xe ô tô, máy múc các vật dụng (như cuốc, xẻng, bạt, bao bì, cọc tre...) tiến hành đắp đê chống tràn và xử lý các điểm thẩm lậu, sạt trượt cùng mái đê.

Người dân dựng bạt che nắng cho đàn gia súc trên sườn đê tránh ngập lụt.

Đồng chí Lưu Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã (ngoài cùng bên phải) động viên người dân khôi phục sản xuất.

Đồng chí Lưu Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang tiếp tục chia các đoàn kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã và chỉ đạo các thôn, các đơn vị liên quan đóng trên địa bàn theo dõi diễn biến tình hình thiên tai để có biện pháp ứng phó kịp thời, giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân. Đồng thời tổ chức kiểm tra các công trình xung yếu, vùng sản xuất; phối hợp với các đơn vị công an, quân sự, y tế, điện lực, viễn thông khắc phục sự cố.

Trạm bơm tiêu đã vận hành trong sáng 3/10.

Hiện nay, xã đã mở các cống, trạm bơm tiêu để sớm hạ mực nước vùng trong đê, giúp các hộ dân sớm khôi phục sản xuất, nhất là các trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm đang bị ngập nặng nhiều ngày qua; chỉ đạo các thôn rà soát hộ có chuồng trại chăn nuôi phối hợp với Trạm Y tế cấp cloramin B dự trữ để khử khuẩn chuồng trại và khu dân cư khi nước rút.

Lãnh đạo xã và nhà hảo tâm trao nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập lụt, cô lập.

Công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão vẫn đang tiếp tục được Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã bám nắm tình hình, tập trung chỉ đạo các giải pháp khắc phục. Trước mắt, tăng cường giải pháp tiêu úng; vệ sinh môi trường; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ có trang trại chăn nuôi quy mô lớn vệ sinh chuồng trại tiêu độc khử trùng, vận chuyển gia súc, gia cầm về chuồng; chắm dặm lại diện tích cây trồng vụ đông, cây dứa.

Lê Hà