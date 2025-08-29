Xã Vĩnh Lộc kịp thời thăm, động viên và cứu trợ Nhân dân vùng lũ

Với tinh thần khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm đến người dân vùng lũ, trong những ngày qua, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Vĩnh Lộc đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và cứu trợ Nhân dân ở các thôn bị ảnh hưởng nặng của mưa lũ trên địa bàn xã.

Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc trao hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ thôn 8.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc bị ngập úng, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Theo thống kê, toàn xã có hơn 1.142 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập; hơn 129 ha thủy sản bị tràn bờ, di dời 243 hộ với 878 nhân khẩu.

Đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc trao nhu yếu phẩm cho bà con bị ngập lụt thôn 8.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Huy động các lực lượng giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn. Bên cạnh công tác cứu hộ, chính quyền xã đã tổ chức cứu trợ, phân phát nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống... tới từng hộ dân bị ảnh hưởng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc trao hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ thôn 7.

Chia sẻ với bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Lộc đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, mong bà con nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống. Đồng thời trao tặng những phần quà nhu yếu phẩm, góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt.

Trịnh Thu (CTV)