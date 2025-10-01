Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Sáng 1/10, xã Thọ Lập đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê sông cầu Chày và hỗ trợ di dời người và tài sản ở những vùng trũng thấp.

Các lực lượng của xã Thọ Lập xử lý chống tràn đê.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, mực nước sông Chu và sông cầu Chày dâng cao. Nước sông cầu Chày dâng cao đã làm tràn đê bao Hon Sậu thuộc địa bàn xã Thọ Lập với chiều dài hơn 500m.

Ngay khi phát hiện sự cố, với phương châm “4 tại chỗ”, xã Thọ Lập đã huy động phương tiện và hàng trăm dân quân tự vệ, công an cùng với sự hỗ trợ của Nhân dân đóng các bao cát xếp chồng ngăn không cho nước tiếp tục tràn qua mặt đê, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, trên tuyến đê tả sông Chu các đoạn từ K2+280 - K2+300, K2+385 - K2+400 và K5+330 - K5+350 thuộc xã Thọ Lập cũng đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông.

Xã đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Hạt Quản lý đê Thọ Xuân thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế sự phát triển của sạt lở, đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Hỗ trợ di dời người dân ở vùng bị nước ngập nước đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, xã Thọ Lập đã rà soát, kiểm tra và hỗ trợ di dời hơn 100 hộ bị nước ngập vào nhà đến nơi an toàn.

Trên địa bàn xã, một số tuyến đường thôn bị ngập sâu không thể đi lại, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và phân công trực chốt 24/24 giờ, không cho người và phương tiện đi qua.

Theo thống kê của xã, bão số 10 đã làm 32 cây cột điện bị đổ gãy; 55ha nuôi thủy sản bị ngập; 72 ha lúa, 120 ha mía, 65ha ngô và các loại cây trồng của nông dân trên địa bàn bị ngập úng, đổ gãy.

Dự báo mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chấp hành các hướng dẫn, chỉ đạo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Đỗ Duy Nhã (CTV)