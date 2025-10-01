Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Đỗ Duy Nhã (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, xã Thọ Lập đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê sông cầu Chày và hỗ trợ di dời người và tài sản ở những vùng trũng thấp.

Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Sáng 1/10, xã Thọ Lập đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê sông cầu Chày và hỗ trợ di dời người và tài sản ở những vùng trũng thấp.

Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Các lực lượng của xã Thọ Lập xử lý chống tràn đê.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, mực nước sông Chu và sông cầu Chày dâng cao. Nước sông cầu Chày dâng cao đã làm tràn đê bao Hon Sậu thuộc địa bàn xã Thọ Lập với chiều dài hơn 500m.

Ngay khi phát hiện sự cố, với phương châm “4 tại chỗ”, xã Thọ Lập đã huy động phương tiện và hàng trăm dân quân tự vệ, công an cùng với sự hỗ trợ của Nhân dân đóng các bao cát xếp chồng ngăn không cho nước tiếp tục tràn qua mặt đê, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, trên tuyến đê tả sông Chu các đoạn từ K2+280 - K2+300, K2+385 - K2+400 và K5+330 - K5+350 thuộc xã Thọ Lập cũng đã xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông.

Xã đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Hạt Quản lý đê Thọ Xuân thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế sự phát triển của sạt lở, đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Xã Thọ Lập huy động nhân lực, phương tiện xử lý chống tràn đê

Hỗ trợ di dời người dân ở vùng bị nước ngập nước đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, xã Thọ Lập đã rà soát, kiểm tra và hỗ trợ di dời hơn 100 hộ bị nước ngập vào nhà đến nơi an toàn.

Trên địa bàn xã, một số tuyến đường thôn bị ngập sâu không thể đi lại, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và phân công trực chốt 24/24 giờ, không cho người và phương tiện đi qua.

Theo thống kê của xã, bão số 10 đã làm 32 cây cột điện bị đổ gãy; 55ha nuôi thủy sản bị ngập; 72 ha lúa, 120 ha mía, 65ha ngô và các loại cây trồng của nông dân trên địa bàn bị ngập úng, đổ gãy.

Dự báo mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chấp hành các hướng dẫn, chỉ đạo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Đỗ Duy Nhã (CTV)

Từ khóa:

#Phương tiện #Xử lý #huy động #Lực lượng chức năng #Hỗ trợ #Di dời #Thọ Xuân #Bão số 10 #người và tài sản #Dân quân tự vệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long