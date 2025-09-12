Xã Thiệu Tiến trao 50 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Cuba đợt 1

Sáng 12/9, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến tổ chức trao 50 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Cuba, hưởng ứng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960–2025).

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo địa phương. Đây là đợt 1 trong chương trình quyên góp, thể hiện tình cảm đoàn kết, sẻ chia của nhân dân xã Thiệu Tiến đối với đất nước Cuba anh em.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh – đánh giá cao nghĩa cử của xã Thiệu Tiến, coi đây là minh chứng cho tinh thần nhân ái và truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Thay mặt Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Thiệu Tiến đã luôn đồng hành, chung sức cùng tỉnh trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cũng như phong trào đoàn kết quốc tế.

Lãnh đạo xã Thiệu Tiến khẳng định việc ủng hộ Cuba là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, thể hiện tình cảm keo sơn, bền chặt giữa Việt Nam – Cuba, góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế.

Quốc Thanh (Chủ tịch Hội CTĐ x ã Thiệu Tiến)