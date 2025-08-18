Xã Thiệu Hóa sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sáng 18/8, Đảng bộ xã Thiệu Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với gần 2.400 đảng viên thuộc 69 chi bộ, cùng đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tại 17 điểm cầu trên địa bàn xã.

Hội nghị triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”. Mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, hướng tới xây dựng xã Thiệu Hóa trở thành phường trước năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa quán triệt nội dung Nghị quyết.

Nghị quyết đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng/năm; 100% đường giao thông được cứng hóa, ít nhất 80% đạt tiêu chí đô thị; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,39%/năm; kết nạp từ 400 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ Thiệu Hóa xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá cho nhiệm kỳ mới, đó là: Tập trung quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, phấn đấu đưa xã Thiệu Hóa trở thành phường trước năm 2030. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho đầu tư, sản xuất công nghiệp phát triển nhanh. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, sớm hình thành mô hình “Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số và Công dân số”.

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thiệu Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho toàn Đảng bộ và cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cùng định hướng hành động rõ ràng cho cả nhiệm kỳ. Hội nghị không chỉ tạo khí thế mới, niềm tin mới, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân; phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của nhân dân.

Thanh Mai (CTV)