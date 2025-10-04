Xã Thiệu Hóa quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 04/10, xã Thiệu Hóa tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 10.

Cán bộ, công chức, hội viên các tổ chức đoàn thể quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Thiệu Hóa đã tham gia ủng hộ với tối thiểu mỗi người một ngày lương.

Buổi lễ đã quyên góp được trên 30 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng bị thiên tai, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả do mưa bão, ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống nhân ái, trong những ngày tới, xã Thiệu Hóa tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê và Nhân dân cùng chung tay ủng hộ, góp sức cùng cả nước hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Thiệu Hóa đối với đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thanh Mai (CTV)