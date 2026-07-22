Xã Thiệu Hóa nỗ lực vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Điều làm nên giá trị của một nền hành chính không chỉ là những con số về hồ sơ giải quyết đúng hạn hay tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, mà còn là niềm tin của người dân sau mỗi lần đến làm việc với chính quyền. Ở Thiệu Hóa, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đang được hiện thực hóa bằng những thay đổi từ tư duy phục vụ đến hành động cụ thể, để cải cách hành chính và chuyển đổi số thực sự mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, phục vụ người dân.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa vào một buổi sáng đầu tuần, dễ bắt gặp hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ quầy tiếp nhận. Không còn tâm lý e ngại vì thủ tục rườm rà hay phải đi lại nhiều lần, nhiều người dân rời Trung tâm với sự hài lòng bởi công việc được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Đó cũng là những chuyển biến rõ nét sau thời gian xã Thiệu Hóa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước xây dựng nền hành chính gần dân, thân thiện và phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính.

Cầm trên tay kết quả vừa được giải quyết, ông Nguyễn Bá Huệ, thôn Phú Hưng, xã Thiệu Hoá nở nụ cười hài lòng. Với ông, điều thay đổi không chỉ là thời gian giải quyết thủ tục mà còn là cách chính quyền phục vụ người dân.

“Trước đây mỗi lần đi làm thủ tục cũng hơi lo vì sợ thiếu giấy tờ, phải đi lại nhiều lần. Nay đến đây có cán bộ hướng dẫn ngay từ đầu, chỗ nào chưa rõ đều được giải thích cặn kẽ nên làm thủ tục rất thuận tiện. Cán bộ niềm nở, trách nhiệm nên chúng tôi thấy yên tâm hơn”.

Cảm nhận của ông Huệ cũng là điều nhiều người dân chia sẻ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa. Không khí làm việc khẩn trương nhưng trật tự; mọi quy trình đều được niêm yết công khai. Người dân được hướng dẫn ngay từ khâu đầu nên hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ hay đi lại nhiều lần.

Đằng sau những thay đổi ấy là sự chuyển biến trong tư duy thực thi công vụ. Nếu trước đây, cán bộ chủ yếu thực hiện đúng quy trình thì nay yêu cầu đặt ra là phải đồng hành, hỗ trợ để người dân hoàn thành thủ tục thuận lợi nhất. Mỗi hồ sơ được giải quyết không chỉ bảo đảm đúng quy định mà còn phải đem lại sự hài lòng cho người dân.

Ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện.

Hiệu quả ấy được phản ánh qua những con số. Từ khi vận hành theo mô hình mới đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hoá đã tiếp nhận 13.964 hồ sơ trên nhiều lĩnh vực; 99,76% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; 95,6% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; 93% giao dịch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn và minh bạch hơn. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử đến ứng dụng mã QR, chữ ký số, nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp nay đã có thể xử lý trên môi trường số.

Công an xã Thiệu Hóa phục vụ người dân trong thực hiện các thủ tục về căn cước và định danh điện tử.

Cùng với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an xã là lực lượng trực tiếp triển khai nhiều nội dung quan trọng của Đề án 06. Mỗi ngày, cán bộ công an tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về cư trú, căn cước, định danh điện tử, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên nền tảng VNeID.

Theo Đại uý Hoàng Ngọc Thảo, đội Cảnh sát khu vực, Công an xã Thiệu Hoá điều thuận lợi nhất hiện nay là người dân đã chủ động hơn trong tiếp cận dịch vụ số. Tuy nhiên, với người cao tuổi hoặc những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ vẫn kiên trì hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể sử dụng được các tiện ích trên môi trường điện tử.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Công an xã đã thu nhận 18.633 hồ sơ cấp căn cước, 17.864 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, đạt 83%; hướng dẫn kích hoạt 15.477 tài khoản VNeID; bảo đảm 100% hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp rà soát 11.865 trường hợp dữ liệu đất đai chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ kích hoạt 6.896 tài khoản an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.

Công an xã Thiệu Hóa đến tận nhà dân để hỗ trợ các thủ tục về căn cước và định danh điện tử.

Ở nhiều thôn, khu dân cư, hình ảnh cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đến từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Với nhiều người cao tuổi, đó không đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật mà còn là sự đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” là định hướng xuyên suốt nhằm tạo chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Xã tiếp tục đầu tư hiện đại hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Với phương châm “Đơn giản hơn - Hiệu quả hơn - Chuyên nghiệp hơn - Thân thiện hơn”, địa phương phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình, thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước ứng dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ công.

Có lẽ, điều dễ nhận thấy nhất ở Thiệu Hóa hôm nay không chỉ là những con số về hồ sơ được giải quyết đúng hạn hay tỷ lệ số hóa ngày càng tăng. Đó còn là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chính quyền với người dân. Khi mỗi cán bộ chủ động lắng nghe, tận tình hướng dẫn và coi sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ, một nền hành chính gần dân, trọng dân và vì Nhân dân không còn là khẩu hiệu, mà đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Thanh Mai (CTV)