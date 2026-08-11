Xã Thiệu Hóa tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, trong 2 ngày 10 và 11/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026.

Hình ảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ thôn và cán bộ làm công tác MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã được hướng dẫn những nội dung nghiệp vụ công tác Đảng như: thủ tục thu, nộp đảng phí; ghi chép biên bản, lập hồ sơ hội nghị và lưu trữ hồ sơ chi bộ; xét công nhận đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 12/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Hóa Lê Minh Sơn truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; quy trình kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, xóa tên đảng viên; những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của bí thư chi bộ trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiệu Hóa Lê Vũ Hưng truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Đối với công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đại biểu được hướng dẫn văn bản mẫu phục vụ tổ chức, vận hành ban công tác mặt trận thôn; một số nội dung về tổ chức và hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư; nghiệp vụ tổ chức và hoạt động của các chi hội đoàn thể ở thôn.

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở cập nhật, nắm vững các quy định, quy trình nghiệp vụ, thống nhất cách làm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đảng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đưa công tác Đảng và hoạt động của các tổ chức ở cơ sở ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thanh Mai