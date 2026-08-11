Yên Phú thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để tạo thuận lợi cho công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), xã Yên Phú đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Xã cũng bố trí địa điểm tiếp công dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị thuận lợi. Đồng thời, phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân.

Cán bộ xã Yên Phú hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn, thư KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hằng tuần tiếp công dân vào thứ 5 và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Qua công tác tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị của công dân được tiếp thu, các chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC của công dân được giải đáp...

Một trong những điểm nhấn của công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở xã Yên Phú là việc đề cao đối thoại trực tiếp với công dân, coi đây là giải pháp then chốt để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp. UBND xã cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hoặc thất lạc đơn thư. Các vụ việc thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết dứt điểm theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định. Xã cũng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt, như: chủ động rà soát, phân loại, đôn đốc để giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài...

Bà Phạm Thị Như Trang, cán bộ Văn Phòng UBND xã, phụ trách tiếp nhận đơn thư của công dân cho biết: “Đơn thư phát sinh trên địa bàn chủ yếu là những kiến nghị, phản ánh liên quan đến giải quyết chế độ chính sách, đất đai... Với những kiến nghị không quá phức tạp của công dân, chúng tôi sẽ giải đáp, thuyết phục ngay tại chỗ. Với những đơn thư có tính chất phức tạp, chúng tôi sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thành lập đoàn công tác xác minh, tìm hiểu vấn đề và mời các bên liên quan đến giải quyết. Điển hình như tháng 6/2026, chúng tôi nhận được đơn của bà Trịnh Thị Thông ở thôn Yên Tâm về việc muốn tách thửa đất cho con nhưng gia đình bên cạnh không đồng ý do mốc giới chưa được phân định rõ ràng. Ngay khi tiếp nhận, tôi đã rà soát lại hồ sơ địa chính và nhận thấy cả 2 hộ gia đình này đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có mốc giới, tọa độ trên bản đồ. Tôi đã tư vấn cho bà Thông mời Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, cùng sự chứng kiến của cán bộ xã xuống do đạc, cắm lại mốc giới cho 2 gia đình. Vụ việc được giải quyết dứt điểm, bà Thông đã thực hiện được các thủ tục tách sổ cho con chỉ trong thời gian ngắn”.

Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh KNTC đông người, vượt cấp để chủ động xây dựng phương án xử lý phù hợp, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; phát huy vai trò phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư vượt cấp.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Yên Phú đã tổ chức hơn 40 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận 48 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, 48/48 đơn thư, kiến nghị của người dân đã được giải quyết dứt điểm. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Lưu Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Để đơn thư sớm được giải quyết, UBND xã đã tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với các hộ dân, cá nhân gửi đơn thư, đồng thời có văn bản trả lời công dân ngay khi các đơn thư được xác minh. Sau khi được giải thích, nhiều công dân đã thấu hiểu và tự nguyện rút đơn thư. Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo các phòng, ban nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc của người dân... Nhờ đó, đơn, thư KNTC trên địa bàn phát sinh giảm đáng kể”.

Bài và ảnh: Minh Khanh