Trao quyền để phục vụ tốt hơn

Để tăng tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm cho chính quyền cơ sở, Thanh Hóa đã thực hiện phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ thủ tục hành chính (TTHC). Khi thẩm quyền được trao đúng chỗ, mỗi thủ tục sẽ được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quý Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm giảm tình trạng hồ sơ phải chuyển qua nhiều cấp và nhiều khâu trung gian, Thanh Hóa đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC đã phân cấp, ủy quyền là 415/2.205 thủ tục. Trong đó, số thủ tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc các sở, ngành là 243 thủ tục; số ủy quyền từ giám đốc sở cho trưởng phòng là 22 thủ tục; số phân cấp từ UBND tỉnh cho UBND cấp xã là 12 thủ tục; số ủy quyền từ Chủ tịch UBND xã cho trưởng phòng chuyên môn cấp xã là 64 thủ tục.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: “Việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC là bước đột phá mạnh mẽ trong đổi mới phương thức làm việc của bộ máy Nhà nước, giúp tăng quyền hạn và trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Quy trình phân cấp, ủy quyền rõ ràng cũng giúp người dân dễ dàng giám sát, theo dõi quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định”.

Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, năng lực điều hành của hệ thống chính trị cấp xã được nâng cao. Bộ máy mới giúp các địa phương thực hiện tốt thẩm quyền được phân cấp, từ đó tăng tính chủ động trong giải quyết công việc. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quý Lộc Trịnh Văn Dũng, cho biết: “Việc phân công nhiệm vụ gắn liền với phân quyền, ủy quyền trong giải quyết TTHC và xử lý công việc đã cho thấy sự thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”. Qua đó nâng cao năng lực quản trị cho cấp cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp”.

Việc phân cấp, phân quyền hợp lý đã phát huy năng lực của từng sở, ngành và từng cấp chính quyền; tăng tính chủ động, trách nhiệm của người được giao thẩm quyền, đồng thời giảm tải cho cơ quan cấp trên để tập trung vào công tác quản lý, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề quan trọng. Đơn cử như thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, UBND tỉnh phân cấp cho UBND xã giải quyết giúp giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân. Hay thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho trưởng phòng kinh tế xử lý đã giảm khâu trung gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính.

Với nhiều ưu điểm, các sở, ngành đã thực hiện rà soát 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và đang tiếp tục đề xuất phân cấp, ủy quyền giải quyết, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 369 thủ tục. Đơn cử như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 28 thủ tục; đề xuất sẽ phân cấp, ủy quyền 30 thủ tục; cắt giảm tối thiểu 30% thời hạn giải quyết đối với 117/162 thủ tục. Sở Công Thương đã phân cấp ủy quyền 137 thủ tục và sẽ tiếp tục phân cấp ủy quyền 46 thủ tục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát 113/113 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó đề xuất ủy quyền 63 thủ tục và đề xuất không phân cấp, ủy quyền đối với 50 thủ tục...

Phân cấp, ủy quyền có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu cải cách hành chính. Khi những rào cản không cần thiết dần được gỡ bỏ, khi sự rườm rà, chồng chéo dần được thay thế bằng sự nhanh gọn và minh bạch, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước ngày được nhân lên.

Bài và ảnh: Minh Khôi