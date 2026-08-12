Đảng ủy xã Quảng Ninh quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Sáng 12/8, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên quán triệt nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua tại Hội nghị lần thứ ba.

Đây đều là những nội dung quan trọng, liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm; công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển...

Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, yêu cầu phát triển của địa phương.

Lê Phượng