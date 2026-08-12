“Cầm tay chỉ việc” giúp người dân thành thạo dịch vụ công trực tuyến

Với cách làm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, mô hình “Cầm tay chỉ việc, người hướng dẫn - người học” đang được Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Xuân Hòa triển khai hiệu quả. Không chỉ giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, mô hình còn góp phần đưa Xuân Hòa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa.

Xã Xuân Hòa với địa bàn rộng, dân cư đông, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) không đồng đều, một bộ phận người dân sử dụng điện thoại thông minh có cấu hình thấp, sim điện thoại chưa chính chủ, chưa thành thạo các ứng dụng số nên dễ lúng túng, tâm lý ngại thực hiện thủ tục trên môi trường mạng...

Từ thực tế đó, Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa xác định phải giúp người dân “biết làm, làm được và tự làm”. Mô hình “Cầm tay chỉ việc, người hướng dẫn - người học” được triển khai với phương châm lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn trực tiếp, cụ thể từng thao tác.

Tại Trung tâm PVHCC xã, 2 bàn máy tính và máy scan được bố trí để phục vụ người dân. Cán bộ, công chức trung tâm trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, nhất là đối với người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người ít có điều kiện tiếp cận CNTT. Thay vì chỉ hướng dẫn bằng lời, cán bộ trực tiếp thao tác cùng người dân để họ có thể tự thực hiện ngay trên thiết bị.

Bên cạnh đó, Trung tâm PVHCC xã còn phối hợp tổ chức các lớp hướng dẫn tại nhà văn hóa thôn và trường học vào những ngày cuối tuần. Nội dung được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những thao tác người dân thường gặp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chị Nguyễn Thị Thảo, công chức tư pháp - hộ tịch, Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa, cho biết: “Chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân tạo và sử dụng tài khoản dịch vụ công; truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hành nộp hồ sơ trực tuyến; sử dụng điện thoại thông minh để chụp, tải hồ sơ; cài đặt, sử dụng ứng dụng Cổng dịch vụ công và VNeID. Những lỗi thường gặp như quên mật khẩu, không tải được hồ sơ, lỗi đăng nhập cũng được hướng dẫn cách khắc phục”.

Để việc hỗ trợ được thường xuyên, trung tâm phối hợp với đoàn thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn xây dựng mạng lưới hỗ trợ “1 kèm 1”, giúp người dân được hướng dẫn ngay tại cơ sở khi gặp khó khăn.

Trong 7 tháng năm 2026, Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa đã tiếp nhận 3.720 hồ sơ trực tuyến. 100% hồ sơ được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ tái sử dụng thành phần hồ sơ đạt 100%. So với trước khi triển khai mô hình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng từ hơn 90% lên 100%.

Không chỉ góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, mô hình còn tạo sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Ước tính, mỗi hồ sơ được thực hiện trực tuyến giúp cắt giảm khoảng 30 - 50% thời gian và chi phí đi lại. Quan trọng hơn, người dân được trực tiếp thực hành và từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Anh Nguyễn Văn Thể, thôn Tân Thành, chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi khá e ngại khi phải nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi được cán bộ tận tình hướng dẫn, tôi đã nắm được quy trình và có thể tự thực hiện”.

Ông Vũ Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa, cho biết: “Theo kết quả 6 tháng đầu năm 2026 trên Bản đồ thực thi thể chế của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Trung tâm PVHCC xã Xuân Hòa đạt tổng số 97,75 điểm, xếp thứ 9/166 xã. Trong đó, chỉ số công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm; mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm, đều đạt tỷ lệ 100%... Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số cải cách hành chính của địa phương”.

Bài và ảnh: Linh Hương