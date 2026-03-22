Xã Thiệu Hóa hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 22/3, xã Thiệu Hóa tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn với gần 500 người tham gia.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã Thiệu Hóa ngày càng phát triển, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vì an ninh Tổ quốc năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện thể dục, thể thao, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.

Các lực lượng tham gia chạy đồng hành trên tuyến Đại lộ Lê Văn Hưu, hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và Nhân dân đã tham gia chạy đồng hành cự ly 1.000m trên tuyến Đại lộ Lê Văn Hưu, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thanh Mai