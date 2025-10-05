Xã Thanh Quân: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025

Sáng 05/10, UBND xã Thanh Quân phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong bối cảnh bộ máy chính quyền hai cấp (xã Thanh Quân) vừa được kiện toàn sau sáp nhập, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân nhấn mạnh: “Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức là phải nâng cao trình độ, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Lớp tập huấn lần này giúp đội ngũ cán bộ xã nắm vững hơn quy trình, kỹ năng quản lý hành chính, đồng thời củng cố tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa truyền đạt những nội dung thiết thực về cải cách hành chính, kỹ năng lãnh đạo, công tác văn hóa - xã hội, công tác dân vận và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đoàn Lưu (CTV)