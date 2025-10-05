Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xã Thanh Quân: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025

Đoàn Lưu (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/10, UBND xã Thanh Quân phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã.

Sáng 05/10, UBND xã Thanh Quân phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025 cho 60 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong bối cảnh bộ máy chính quyền hai cấp (xã Thanh Quân) vừa được kiện toàn sau sáp nhập, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Xã Thanh Quân: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ông Đàm Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân nhấn mạnh: “Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức là phải nâng cao trình độ, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Lớp tập huấn lần này giúp đội ngũ cán bộ xã nắm vững hơn quy trình, kỹ năng quản lý hành chính, đồng thời củng cố tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Xã Thanh Quân: Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2025

Giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa truyền đạt những nội dung thiết thực về cải cách hành chính, kỹ năng lãnh đạo, công tác văn hóa - xã hội, công tác dân vận và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đoàn Lưu (CTV)

Sức trẻ vì cộng đồng

Sức trẻ vì cộng đồng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc và ghi đậm dấu ấn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, cống hiến của tuổi trẻ.
Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Cảnh giác trước đa cấp biến tướng manh nha trở lại

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng đã bị đẩy lùi sau nhiều chiến dịch mạnh tay của lực lượng chức năng, nhưng thời gian gần đây các dấu hiệu “đa cấp biến tướng” lại đang manh nha trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn trên phạm vi cả nước.
Đổi thay ở Chung Sơn

Đổi thay ở Chung Sơn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đường giao thông được nâng cấp giúp người dân bản Chung Sơn, xã biên giới Sơn Thủy có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, Chung Sơn trở thành bản đầu tiên của xã hoàn thành XDNTM và...
Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Phát huy sức mạnh đoàn kết ở xã Thiệu Quang

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Quang đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc...
