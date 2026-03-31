Xã Thanh Quân học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng ngày 31/3, Đảng ủy xã Thanh Quân tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Toàn xã Thanh Quân hiện có 764 đảng viên sinh hoạt tại 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phân bố ở nhiều thôn, khu dân cư với khoảng cách địa lý khác nhau. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, nhất là những đồng chí ở xa trung tâm, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị trực tiếp tại 3 điểm cầu, bao gồm: Hội trường Nhà Văn hóa xã, trụ sở Công an xã và Nhà văn hóa thôn Đồng Chạng. Việc bố trí nhiều điểm học giúp đảng viên tham gia đầy đủ, hạn chế thời gian và chi phí đi lại, đồng thời bảo đảm việc tiếp thu nghị quyết đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của xã Thanh Quân đã truyền đạt các chuyên đề trọng tâm, đó là tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XIII; đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2030 và định hướng 2026–2030; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW. Các nội dung được triển khai ngắn gọn, sát thực tiễn địa phương, giúp đảng viên dễ tiếp thu và vận dụng vào công tác.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân, trực tiếp triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân, cho biết: “Việc tổ chức hội nghị tại nhiều điểm giúp đảng viên, nhất là những đồng chí ở xa trung tâm, tiếp cận và nắm bắt đầy đủ các nội dung quan trọng của nghị quyết. Đây là hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của xã sau sáp nhập, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết của Trung ương ngay tại cơ sở”.

Việc đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ giải quyết những khó khăn sau sáp nhập, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng ủy xã, tạo nền tảng quan trọng để các Nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống.

Đoàn Lưu (CTV)