Xã Thanh Quân di dời 20 hộ dân ngay trong đêm đến nơi an toàn

Bão số 10 gây mưa lớn, nước trên sông Thống Nhất dâng cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản người dân. Ngay trong đêm 28/9, chính quyền xã Thanh Quân đã tổ chức lực lượng di dời 20 hộ dân đến nơi an toàn.

Điểm sạt lở xuất hiện sau bão số 3 và ngày càng mở rộng trong các đợt bão số 5, số 7. Đến nay, đoạn bờ suối dài khoảng 500m qua thôn Thống Nhất đã bị ảnh hưởng, trong đó 340m sạt lở nặng. Hàng loạt diện tích lúa, vườn cây, ao nuôi cá bị cuốn trôi; nhiều công trình phụ như chuồng chăn nuôi, nhà vệ sinh, tường rào cũng bị sập. Dòng chảy xiết tiếp tục khoét sâu vào đất liền, tạo thành các “miệng hà bá”, có điểm chỉ cách móng của một số ngôi nhà chưa đầy 3m.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong đêm 28/9/2025, 20 hộ dân đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Trước tình hình sạt lở bờ suối ngày càng nghiêm trọng, xã đã có văn bản báo cáo cấp trên và đề nghị hỗ trợ giải pháp. Trong các đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền phải huy động lực lượng hỗ trợ, yêu cầu nhiều hộ dân tạm di chuyển để bảo đảm an toàn.

Thúy Lượng