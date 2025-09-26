Xã Nông Cống thu hoạch 100% diện tích lúa mùa trước bão số 10

Tính đến ngày 26/9, nông dân xã Nông Cống đã thu hoạch được 1.880 ha lúa, đạt 100% diện tích, năng suất đạt khoảng 48 tạ/ha.

Bà con nông dân xã Nông Cống thu hoạch lúa.

Theo dự báo, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Thanh Hóa.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão, xã Nông Cống đã tích cực chỉ đạo Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vụ thu mùa 2025, xã Nông Cống gieo trồng 2.108 ha lúa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã làm cho 219 ha lúa ở khu vực sâu trũng bị mất trắng. Diện tích còn lại đang được bà con nông dân huy động phương tiện, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch.

Tính đến ngày 26/9, toàn xã đã thu hoạch được 1.880 ha lúa, đạt 100% diện tích, năng suất đạt khoảng 48 tạ/ha.

Hoàng Yến