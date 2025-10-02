Xã kết nghĩa Nam Phước (Đà Nẵng) hỗ trợ xã Nông Cống khắc phục hậu quả mưa bão

Chiều 2/10, xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) kết nghĩa với xã Nông Cống đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao tặng số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ xã Nông Cống khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Lãnh đạo xã Nam Phước trao biển tượng trưng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình trên địa bàn xã Nông Cống bị thiệt hại do bão số 10.

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xã Nông Cống khiến nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mưa lớn làm cho trên 5 nghìn hộ dân ở 30/44 thôn bị ngập, hiện nhiều khu dân cư vẫn đang bị cô lập.

Sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Phước sẽ góp phần chung tay với người dân xã Nông Cống khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, xã Nam Phước sẽ tiếp tục đồng hành với xã Nông Cống anh em trong việc chung tay khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo xã Nam Phước đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân có người bị đuối nước, động viên các gia đình cố gắng vượt qua mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Yến