Xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh kết nghĩa với phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng)

Sáng 11/4, tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), các địa phương gồm xã Hoằng Tiến, xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) và phường Điện Bàn Đông đã tổ chức lễ ký kết nghĩa, nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo các địa phương ký biên bản kết nghĩa.

Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và huyện Điện Bàn (Quảng Nam) trước đây đã thiết lập quan hệ kết nghĩa từ ngày 20/7/1963. Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc. Trải qua 63 năm, mối quan hệ này trở thành biểu tượng đẹp của truyền thống “nghĩa nặng tình sâu”, đồng cam cộng khổ trong kháng chiến và cùng nhau xây dựng, phát triển quê hương, được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã thống nhất tổ chức ký kết nghĩa, nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến trao quà cho các gia đình chính sách khó khăn tại phường Điện Bàn Đông.

Tại lễ ký kết, đại diện 3 địa phương đã cùng ôn lại chặng đường gắn bó, đồng thời thống nhất chương trình phối hợp trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các địa phương cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành.

Các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đã tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao quà khuyến học với số tiền 50 triệu đồng cho học sinh phường Điện Bàn Đông.

Quang cảnh lễ ký kết.

Lễ kết nghĩa không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị trong việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững giữa các địa phương trong thời gian tới.

Việt Hương và CTV