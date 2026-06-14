Hành trình đến với vùng cao Tam Thanh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), Đoàn Thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế kết nối sức mạnh xung kích của các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ, tổ chức chương trình “Chung sức vì cộng đồng” tại xã biên giới Tam Thanh. Chuyến hành trình không chỉ mang theo những món quà vật chất nghĩa tình, mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với bà con nơi biên cương còn nhiều gian khó.

Vượt núi rừng, gieo niềm vui

Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng ngày 13/6/2026, các cán bộ, chiến sĩ An ninh cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã có mặt đông đủ tại điểm tập kết. Tiếng cười nói hòa lẫn sự khẩn trương bốc xếp những thùng nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị y tế nặng trịch lên xe đã xua tan đi cơn ngái ngủ còn dang dở. Xe chuyển bánh, chở theo hoài bão của tuổi trẻ hướng về vùng cao. Đồng hành, cổ vũ cho các đoàn viên thanh niên trong chuyến đi này là sự có mặt của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, cùng đại diện ban giám đốc các bệnh viện, nhà trường và các nhà tài trợ.

Công tác chuẩn bị được đoàn viên, thanh niên các đơn vị chuẩn bị chu đáo.

Đường đến với đồng bào vùng cao xứ Thanh chưa bao giờ dễ dàng. Từ trung tâm tỉnh lỵ, đoàn công tác phải vượt quãng đường hơn 160 km với những khúc cua quanh co, những con dốc nối tiếp để đến xã biên giới Tam Thanh. Hành trình càng thêm gian nan khi tuyến đường vào trung tâm xã đang được nâng cấp, nhiều hạng mục còn dang dở. Cơn mưa rừng đổ xuống trước đó khiến mặt đường biến thành bùn lầy trơn trượt.

Có những thời điểm, bánh xe lún sâu, quay tít trong bùn rồi bất lực dừng lại giữa dốc. Trước tình huống đó, không ai bảo ai, các cán bộ, chiến sĩ Công an, đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ cùng các em sinh viên đồng loạt xuống xe, người san đường, người chèn đá, người hợp sức đẩy xe vượt qua những điểm lầy khó khăn.

Đường vào xã Tam Thanh nhiều nơi lầy lội do đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp.

Vượt qua hành trình đầy thử thách, đoàn công tác đã có mặt tại địa phương đúng kế hoạch. Những vất vả dọc đường dường như tan biến khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của người dân và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi thành viên, mang theo quyết tâm hoàn thành tốt chương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe và sẻ chia yêu thương với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

Điểm tựa lòng dân nơi biên thùy

Xã biên giới Tam Thanh tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), là nơi sinh sống của hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó 90% là đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống của bà con nơi đây còn hết sức khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cũng như kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế.

Đồng hành, cổ vũ cho các đoàn viên thanh niên là sự có mặt của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, cùng đại diện ban giám đốc các bệnh viện, nhà trường và các nhà tài trợ.

Thấu hiểu những vất vả đó, hai đơn vị chủ trì là Đoàn Thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ và Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đồng thời huy động nguồn lực mạnh mẽ từ các cơ sở Đoàn phối hợp. Chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa này được triển khai với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng.

Sự có mặt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị là nguồn cổ vũ động viên cho các thành viên trong đoàn.

Trong ngày 13/6/2026, với sự tham gia chuyên môn sâu của các y bác sĩ trẻ đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phân hiệu Đại học Y Hà Nội, hàng trăm người dân địa phương đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Đồng thời, 400 suất quà nghĩa tình cũng được trao tận tay bà con. Chương trình đã thu hút rất đông người dân đến để được thăm khám từ rất sớm. Nhiều cụ già lâu nay không có điều kiện đi lại, hôm nay được thăm khám bằng các loại máy móc hiện đại ngay tại trung tâm xã đã tỏ ra vô cùng phấn khởi.

Các y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân.

Bà Lương Thị Quỳnh (67 tuổi) xúc động chia sẻ: Nhà xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn nên tôi ít khi được đi khám bệnh. Giờ già yếu rồi, cái lưng, cái gối đau lắm nên càng ngại đi xa. Hôm nay các bác sĩ dưới tỉnh không ngại vất vả về tận đây khám bệnh, cấp thuốc, tôi vui lắm. Cảm ơn Đảng, cảm ơn ngành Công an và ngành Y tế đã tổ chức chương trình này để người già như tôi biết được sức khỏe của mình ra sao.

Đoàn công tác trao điều hòa nhiệt độ hỗ trợ Công an xã Tam Thanh và Bệnh viên đa khoa Quan Sơn.

Bên cạnh hoạt động y tế, đoàn công tác đã trao tặng 20 chiếc điều hòa nhiệt độ cho Công an xã Tam Thanh và Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn nhằm cải thiện môi trường làm việc, tiếp dân và điều trị cho bệnh nhân; tặng 1 chiếc tivi cho UBND xã và đóng góp 5 triệu đồng vào Quỹ khuyến học xã Tam Thanh. Để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ nhỏ, đoàn cũng đã trao tặng 15 bộ nồi cho điểm trường Mầm non của xã; cùng 20 suất quà đặc biệt nhằm động viên các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Trực tiếp các đồng chí lãnh đạo trong đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh và lãnh đạo Phòng an ninh chính trị nội bộ trao quà tặng cho UBND và Trường mầm non Tam Thanh.

Song song với đó, Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức y tế cộng đồng cho đội ngũ y tế cơ sở tại địa phương. Đoàn Thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp bà con nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, từ đó chung tay củng cố an ninh, trật tự vùng biên.

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công.

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công.

Ông Hà Văn Toản, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: Tam Thanh là xã biên giới còn nhiều gian khó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị là nguồn động viên vô cùng to lớn và thiết thực. Từ những chiếc điều hòa, chiếc tivi, bộ nồi cho trẻ mầm non đến quỹ khuyến học... đều là những hỗ trợ kịp thời, giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn. Đây cũng là động lực để chính quyền và nhân dân địa phương cùng nhau giữ vững an ninh trật tự, củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Sứ mệnh từ trái tim và khát vọng bình yên

Hoạt động tình nguyện tại Tam Thanh là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết kết nối của thế hệ trẻ vì mục tiêu nâng cao sức khoẻ cộng đồng, cùng với các cấp, các ngành chung tay trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội nơi vùng cao biên giới.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị cấp phát thuốc và quà tặng cho người dân.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá cho biết: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc. Sự chủ động của Đoàn Thanh niên Sở Y tế khi kết nối cùng Đoàn thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị y tế khác đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp to lớn. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là môi trường thực tiễn tuyệt vời để giáo dục y đức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cho các y bác sĩ trẻ đối với cộng đồng. Nhất là hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình càng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khoẻ mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khoẻ, sống lâu, sống khoẻ, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khoẻ và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Các y, bác sĩ thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con.

Đồng tình với quan điểm trên và khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa các lực lượng, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và chăm sóc sức khỏe cho người dân; hỗ trợ, động viên kịp thời các hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Hoạt động này cũng góp phần hiện thực hoá phong trào thi đua “Ba Nhất” mà lực lượng Công an đang triển khai và các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND. Chuyến đi do Đoàn Thanh niên hai đơn vị chủ trì đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, sáng tạo và nhân văn. An ninh muốn vững chắc phải bắt đầu từ lòng dân, và những người trẻ tuổi chính là những người luôn gần gũi, trách nhiệm, gắn bó mang hình ảnh đẹp, sự tận tụy của người chiến sĩ ANND đến bám bản, bám dân, cống hiến vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đông đảo người dân đến tham gia chương trình.

Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân

Trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là sự nghiệp của toàn dân; đồng thời, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách an sinh xã hội, là nền tảng để phát triển bền vững. Hành trình chung sức của các đơn vị chính là sự cụ thể hóa sinh động nhất cho chủ trương chiến lược đó: Mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc bài học “an dân”, hiểu rằng bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới phải bằng việc củng cố thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Chuyến xe rời Tam Thanh khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi biên giới, để lại phía sau những cái bắt tay lưu luyến và nụ cười rạng rỡ của đồng bào nơi đây. Hành trình khép lại, nhưng những giá trị để lại không chỉ dừng lại ở số cơ số thuốc được cấp phát hay những phần quà được trao tay, mà cao hơn cả, đó là tình cảm quân dân được bồi đắp thêm một viên gạch vững chắc trên mảnh đất biên cương Tam Thanh – nơi mỗi người dân là một cột mốc chủ quyền.

Nguồn: Conganthanhhoa.vn