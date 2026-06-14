Lan tỏa nghĩa tình từ công tác hậu phương quân đội

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định công tác chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân và người có công với cách mạng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân thuộc Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ ngày công lao động sửa chữa nhà ở cho bà Nguyễn Thị Màng, xã Hoằng Lộc. Ảnh: Hoàng Lan

Một trong những điểm sáng trong công tác hậu phương quân đội của Bộ CHQS tỉnh là hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều căn nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” được xây dựng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Gia đình bà Nguyễn Thị Màng, thôn Cẩm Vinh, xã Hoằng Lộc, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua phải sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Trước hoàn cảnh đó, cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ ngày công lao động giúp gia đình sửa chữa lại ngôi nhà để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trực tiếp chỉ đạo công tác sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Màng, đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Toàn đã động viên gia đình khắc phục khó khăn, đồng thời yêu cầu Ban CHQS xã Hoằng Lộc phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Màng xúc động nói: “Ngôi nhà cũ xuống cấp, mưa dột, gió lùa nhưng kinh tế quá khó khăn nên tôi chẳng bao giờ dám mơ đến sửa chữa. Tôi vô cùng cảm động khi được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ sửa chữa lại ngôi nhà kiên cố”.

Nằm trong chuỗi hoạt động triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, trong tháng 5/2026 Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Cầu, trú tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Hạc Thành và gia đình ông Đào Văn Đủ, xã Nga An. Bên cạnh đó, Ban CHQS phường Hạc Thành và Ban CHQS xã Nga An đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ngày công lao động để giúp gia đình sớm hoàn thiện ngôi nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời rà soát, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không nhận được sự quan tâm. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo ban CHQS các xã lựa chọn gia đình các đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ và cử các đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao các phần quà kịp thời. Nhân các ngày lễ, tết, ngày thương binh - liệt sĩ hằng năm, lãnh đạo Bộ CHQS đã đến thăm, trao tặng những phần quà ý nghĩa và ân cần thăm hỏi đời sống, bệnh tật của các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, qua khảo sát và đề nghị của Bộ CHQS tỉnh, năm 2025 Bộ Quốc phòng đã trao kinh phí nhận nuôi và hỗ trợ 128 cháu với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đây là những học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: trẻ mồ côi; trẻ khuyết tật; cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động; các em không nơi nương tựa, sống với ông, bà hoặc họ hàng..., các em đều có thành tích trong học tập, rèn luyện. Thông qua chương trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa nói riêng tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh có thêm điều kiện cắp sách đến trường; góp phần củng cố mối đoàn kết máu thịt quân - dân, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng là một trong những vấn đề lớn trong công tác chính sách sau chiến tranh. Với tấm lòng tri ân, thành kính, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mùa khô năm 2025-2026, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ là chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách người có công, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các đối tượng người có công, thực hiện đạt kết quả tốt và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thông qua chính sách hậu phương quân đội đã góp phần xoa dịu nỗi đau, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tăng cường củng cố niềm tin của đối tượng chính sách, của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, đây cũng là một hình thức giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh không những kịp thời động viên, chia sẻ với người thân và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, người dân nghèo trong thời điểm khó khăn, khẳng định giá trị nhân văn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hoàng Lan