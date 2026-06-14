Nâng cấp lưới điện phục vụ sản xuất, dân sinh mùa nắng nóng

Điện lực Như Xuân quản lý, vận hành gần 260km đường dây trung áp (35kV); hơn 600km đường dây hạ áp; 237 trạm biến áp (TBA), cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho 19.769 khách hàng của các xã Như Xuân, Hóa Quỳ, Thượng Ninh, Thanh Quân, Thanh Phong và Xuân Bình.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Như Xuân kiểm tra định kỳ TBA.

Để đảm bảo nguồn điện được cung ứng an toàn và liên tục, Điện lực Như Xuân luôn chú trọng công tác vận hành hệ thống trạm, đường dây cùng các nút truyền tải. Đơn vị định kỳ kiểm tra, thực hiện cân đảo pha trên lưới điện hạ áp, luân chuyển vị trí tụ bù hạ áp đảm bảo cấp điện ổn định, nâng cao chất lượng điện áp phục vụ khách hàng, giảm tổn thất lưới điện hạ áp. Hằng năm, Điện lực Như Xuân chủ động tham mưu với UBND các xã, ban hành kế hoạch cao điểm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại xã Thượng Ninh, thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước, hạ tầng lưới điện của xã được đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao và duy trì chất lượng tiêu chí về điện trong XDNTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Thượng Ninh được đầu tư 2 TBA; hệ thống đường dây trung áp, hạ áp được sửa chữa, cải tạo, góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện trên địa bàn xã. Hiện nay, xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện để bảo vệ chính mình và cộng đồng; sẵn sàng phối hợp với Điện lực Như Xuân giải phóng hành lang lưới điện. Vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, nhất là trong mùa nắng nóng.

Cùng với xã Thượng Ninh, hạ tầng lưới điện của các xã Như Xuân, Xuân Bình, Thanh Quân, Thanh Phong, Hóa Quỳ được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan. Theo báo cáo của Điện lực Như Xuân, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống quá tải, giảm bán kính cấp điện và nâng cao chất lượng điện áp. Cụ thể, đơn vị đã đầu tư 14 tỷ đồng để xây mới 6 TBA, 1,5km đường dây hạ áp, 2,44km đường dây trung áp; cải tạo và sửa chữa hơn 9,5km đường dây trung áp, hạ áp; thường xuyên khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện với 14 hạng mục... Phối hợp với chính quyền địa phương chặt tỉa 2.000 cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện và phát quang hàng nghìn cây xanh có nguy cơ gây sự cố trên toàn tuyến.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng lưới điện, Điện lực Như Xuân còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, người dân, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Cán bộ, công nhân của đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền Nhân dân bảo vệ hành lang lưới điện bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, trên loa phát thanh của các địa phương...

Ông Phạm Thế Hậu, Trưởng Điện lực Như Xuân cho biết: Điện lực Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát tình trạng thiết bị, vận hành lưới điện và cảnh báo sự cố. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Triển khai thực hiện các dự án bổ sung TBA mới chống quá tải, giảm bán kính cấp điện tại các xã Xuân Bình, Thượng Ninh, Thanh Phong, Hóa Quỳ; thay thế hộp bảo vệ công tơ điện. Đầu tư nâng tiết diện đường dây hạ thế đảm bảo cấp điện ổn định cho Nhân dân; nâng cấp đường dây trung áp tại các xã Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Thanh Quân. Phân công lãnh đạo trực điều hành, thực hiện báo cáo đúng quy định và bố trí kỹ sư, công nhân trực 24/7, phát hiện và khắc phục các sự cố phát sinh, nâng cao chất lượng lưới điện để phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Xuân Anh