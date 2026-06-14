Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

Trong 3 năm qua (2022-2025), các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã nhận ủy thác 2.300 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Không chỉ được tiếp sức bằng vốn, những người lính năm xưa còn đồng hành bằng kỹ thuật, kinh nghiệm và nghĩa tình đồng đội, giúp nhiều hội viên vượt khó, vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Mô hình kinh tế của CCB Nguyễn Hữu Thạo, phố Đại Khối, phường Hàm Rồng.

Dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp CCB Nguyễn Hữu Thạo, phố Đại Khối, phường Hàm Rồng. Mở đầu câu chuyện với chúng tôi về những năm tháng gây dựng cơ nghiệp của mình, ông Thạo chia sẻ: “Bám vào cái gốc rễ nông nghiệp cha ông để lại, tôi quyết định làm giàu từ chính đồng đất của địa phương. Năm 2017, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa và chủ trương chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác, tôi đã nhận thầu hơn 7.000m2 đất để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi dành một phần đất trồng hoa để lấy ngắn nuôi dài, đào ao nuôi cá kết hợp trồng các loại cây ăn quả và nuôi ong lấy mật”.

Không chỉ trồng cây ăn quả, CCB Nguyễn Hữu Thạo còn rất thành thạo trong việc trồng bưởi bonsai để bán với giá cao hơn. Ở tuổi xế chiều, dù có kinh tế dư giả nhưng CCB Nguyễn Hữu Thạo vẫn không nghỉ ngơi. Đều đặn mỗi ngày, hai vợ chồng ông vẫn cần mẫn, chăm chỉ với công việc đồng ruộng. Từ công sức và đôi bàn tay lao động bền bỉ, 9 năm qua, mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Nguyễn Hữu Thạo đã cho quả ngọt với thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng tiền lãi/năm. Ngoài làm giàu cho bản thân, là Chi hội phó chi hội CCB phố Đại Khối, CCB Nguyễn Hữu Thạo thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên có nhu cầu để cùng phát triển.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Hàm Rồng cho biết: “Xác định nguồn vốn là điều kiện quan trọng để hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội CCB phường đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến nay, Hội CCB phường đang quản lý 216 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 14,4 tỷ đồng. Song song với nguồn vốn tín dụng, Hội CCB phường đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ nội bộ với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay, toàn phường không còn hội viên CCB nghèo, số hộ khá và giàu đạt trên 75%, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên được cải thiện rõ rệt”.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” của Hội CCB Thanh Hóa đã lan tỏa và phát triển rộng khắp. Đằng sau những mô hình kinh tế đang cho “quả ngọt” là cách làm bền bỉ của các cấp hội CCB trong việc huy động vốn để giúp nhau cùng phát triển. Giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 2.300 tỷ đồng cho hội viên vay vốn. Nguồn lực này đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều CCB đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Ngoài nhận ủy thác của các ngân hàng, chuyện góp vốn đã trở thành việc làm thường xuyên rất ý nghĩa. Từ các chi hội, mỗi hội viên tự nguyện góp vốn để thành lập nguồn quỹ nội bộ đến nay đã được gần 195 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Phần lãi được tiếp tục đưa vào quỹ để duy trì hoạt động và hỗ trợ thêm những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những đồng vốn nhỏ mỗi tháng, một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, tiếp sức cùng vươn lên vẫn đang được viết tiếp từng ngày tại các vùng quê.

Nếu nguồn vốn được ví như “cú hích” ban đầu thì điều khiến nhiều mô hình phát triển bền vững lại nằm ở cách hội CCB đồng hành cùng hội viên sau khi vay vốn. Những người làm công tác hội hiểu rằng, chỉ có tiền thôi chưa đủ bởi không ít hội viên lớn tuổi từng quen cách sản xuất, chăn nuôi hay kỹ năng kinh doanh cũ. Vì thế, thay vì “trao tiền rồi để tự xoay sở”, hội lựa chọn cách hỗ trợ dài hơi hơn đó là tập huấn kỹ thuật và kết nối kinh nghiệm làm ăn. Trong 3 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tập huấn cho 7.000 lượt hội viên kiến thức về chăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng trọt đến phát triển thương mại, dịch vụ... Nhiều CCB từ chỗ làm nông theo kinh nghiệm đã từng bước tiếp cận phương thức sản xuất mới, mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế quy mô lớn hơn. Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập được hàng trăm “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế” với hơn 4.500 hội viên tham gia để giúp nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa...

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB trong tỉnh đã giảm được 4.346 hộ nghèo; số hộ CCB khá, giàu tăng 241.220 hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ. Dẫu trong thời chiến hay giữa thời bình, những người CCB ấy vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên làm kinh tế giỏi, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho đời.

Bài và ảnh: Tố Phương