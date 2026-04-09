Xã Hoằng Lộc trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Sáng 9/4, xã Hoằng Lộc tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Lê Thị Dình, ở thôn Xuân Tiến.

Bà Lê Thị Dình là cựu thanh niên xung phong, đang thờ cúng liệt sĩ, hiện sống đơn thân, không nơi nương tựa. Nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Ủy ban MTTQ xã Hoằng Lộc đã chủ trì vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Dình. Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô cấp 4, diện tích khoảng 40m2, với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng; phần còn lại được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” xã Hoằng Lộc và huy động từ các nguồn hợp pháp khác...

Tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc đã thăm hỏi, chia sẻ với gia đình; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thôn Xuân Tiến trong công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Minh Hiếu (CTV)