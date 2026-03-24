Xã Định Tân tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều 24/3, xã Định Tân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và tổ chức kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban bầu cử xã Định Tân đã báo cáo, tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn xã được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đổi mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

Công tác triển khai tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn xã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban bầu cử, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ và quyết liệt trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Danh sách cử tri được lập, rà soát, niêm yết công khai, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

Thành công của cuộc bầu cử đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã. Cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Kết quả, đã bầu đủ 3 ĐBQH khóa XVI, 3 đại biểu HĐND tỉnh; 21 đại biểu HĐND xã, bảo đảm đúng cơ cấu và đủ số lượng đại biểu theo quy định, đúng luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã đã chúc mừng 21 ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời, ghi nhận đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện bầu cử của các ngành, đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt vai trò dân cử.

Hội nghị đã công bố Quyết định xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Định Tân khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số 21 đại biểu trúng cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã cho các đại biểu HĐND xã; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử.

Ngay sau hội nghị, HĐND xã Định Tân, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành kỳ họp thứ I, bầu các chức danh của HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã được bầu làm Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

