Xã Định Tân phấn đấu hoàn thành phát quà 2/9 cho người dân trong ngày mai

Đầu giờ chiều 31/8, người dân xã Định Tân đã tập trung khá đông tại 18 nhà văn hoá thôn để nhận quà nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tiến và công an xã chia vui với hộ dân đến nhận quà 2/9

UBND xã đã thành lập 18 tổ do đại diện Công an xã làm tổ trưởng, các tổ viên gồm bí thư, trưởng các thôn, cán bộ, công chức, viên chức, trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, tổ viên Tổ an ninh trật tự thôn, chi hội trưởng các chi hội thôn tham gia phát quà cho người dân.

Đông đảo người dân xã Định Tân đến nhận quà tại nhà văn hoá thôn.

Chủ tịch UBND xã chia vui với hộ dân được nhận quà

Theo rà soát, toàn xã có 28.169 người đủ điều khiện nhận quà theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công an xã đã bàn giao danh sách công dân theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để UBND xã làm căn cứ chi trả kinh phí đúng tiến độ cho người dân, đáp ứng kịp thời, không bỏ sót, không trùng lắp và tổ chức trao quà đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 2/9.

Lê Hà