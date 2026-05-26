Xã Ba Đình sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 26/5, xã Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Xã Ba Đình được thành lập theo Nghị quyết số 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ba Đình, Nga Trường, Nga Thiện và Nga Vịnh thuộc huyện Nga Sơn trước đây. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 27,22km2, dân số hơn 20.470 người.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Xã duy trì hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số dùng chung của tỉnh và Trung tâm IOC. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức.

Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, xã Ba Đình tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 67,78 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, hướng tới xây dựng xã Ba Đình ngày càng phát triển.

Dương Huyền (CTV)