World Bank khởi động sáng kiến nhằm cải thiện an ninh nước cho 1 tỷ người

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15/4 đã công bố một nền tảng toàn cầu nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn cho 1 tỷ người trong vòng 4 năm tới.

Chương trình mới này, có tên gọi là “Hướng tới tương lai nước,” sẽ điều phối các cải cách chính sách, nguồn tài chính và quan hệ đối tác nhằm mở rộng các dịch vụ nước đáng tin cậy và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống trước hạn hán và lũ lụt - những điều kiện thiết yếu để tạo việc làm.

Theo WB, nước là nền tảng cho y tế, hệ thống lương thực, năng lượng và khoảng 1,7 tỷ việc làm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 4 tỷ người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước.

Ở nhiều quốc gia, các chính sách chưa rõ ràng, quy định yếu kém và các đơn vị cung cấp dịch vụ nước không bền vững về tài chính đã làm chậm tiến độ và cản trở đầu tư vào lĩnh vực này.

Chương trình hướng tới giải quyết những thách thức nói trên bằng cách hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng các hệ thống nước mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, từ đó làm gia tăng năng suất, hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân. Sáng kiến sẽ hỗ trợ cải cách nhằm củng cố thể chế, cải thiện hiệu quả tài chính và phát triển các dự án sẵn sàng thu hút đầu tư.

Theo Chủ tịch WB Ajay Banga, nước là nền tảng của cách các nền kinh tế vận hành. Khi hệ thống nước hoạt động hiệu quả, nông dân sản xuất, doanh nghiệp vận hành và các thành phố thu hút đầu tư. Nhiệm vụ hiện nay là gắn kết cải cách, tài chính và quan hệ đối tác để cung cấp các dịch vụ nước đáng tin cậy trên quy mô lớn.

Trọng tâm của sáng kiến là các thỏa thuận nước do quốc gia dẫn dắt, trong đó các chính phủ xác định các ưu tiên cải cách, cam kết củng cố thể chế và thiết lập các lộ trình đầu tư cho lĩnh vực nước của mình.

Hiện 14 quốc gia đã công bố thỏa thuận nước quốc gia trong khuôn khổ sáng kiến “Hướng tới tương lai nước,” và nhiều quốc gia khác đang trong quá trình triển khai.

Các ngân hàng phát triển đa phương, chính phủ, tổ chức từ thiện và khu vực tư nhân đang phối hợp nguồn tài chính và chuyên môn để đẩy nhanh đầu tư và triển khai các dự án nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nước một cách đáng tin cậy. WB cam kết đảm bảo an ninh nước cho 400 triệu người vào năm 2030. Với các cam kết bổ sung từ các đối tác, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp cận hơn 1 tỷ người.

Với hơn 1,2 tỷ thanh niên sẽ gia nhập lực lượng lao động tại các nước đang phát triển trong vòng 10-15 năm tới, nguồn nước đáng tin cậy sẽ đóng vai trò then chốt. Các hệ thống nước vững mạnh là nền tảng cho các nền kinh tế khỏe mạnh, có khả năng thu hút đầu tư tư nhân và tạo việc làm.

WB cho biết sáng kiến được thực hiện với sự phối hợp với các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính phát triển và các đối tác chủ chốt, trong đó nhiều bên đã cam kết các mục tiêu cụ thể về số người hưởng lợi đến năm 2030./.

Theo TTXVN