WHO lưu ý về thời gian cách ly người nhiễm virus Hanta

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Hondius cần được cách ly trong 6 tuần.

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha. (Ảnh: AA/TTXVN)

Phát biểu trong một sự kiện truyền thông, ông Olivier Le Polain - người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích dữ liệu phục vụ ứng phó của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - ngày 11/5 đã cung cấp thêm thông tin về khả năng lây nhiễm của virus Hanta.

Thời gian nêu trên tương ứng với thời gian ủ bệnh tối đa của virus Andes, nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh, vào khoảng 42 ngày. Tuy nhiên, ông Polain cho biết trung bình những người nhiễm virus bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần.

Quan chức cấp cao của WHO nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới cách ly những người có khả năng tiếp xúc.

Ông chia sẻ: “Nếu WHO khuyến nghị cách ly, đó là vì người bệnh trên thực tế có khả năng lây nhiễm ngay từ giai đoạn đầu, nhưng đôi khi cũng là lúc khó nhận biết các triệu chứng. Đó là bởi vì các triệu chứng ban đầu có thể nhẹ như mệt mỏi, sốt nhẹ...”

Ngoài ra, quan chức cấp cao của WHO cho rằng thời gian ủ bệnh dài của virus Hanta “có nghĩa là chúng ta có thể thấy các trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện trở lại trong vài ngày tới, thậm chí có thể là tuần tới.”

Trong khi WHO đưa ra những khuyến nghị mỗi quốc gia sẽ tự thực hiện các quy trình y tế mà họ cho là phù hợp nhất. Kể từ khi công tác truy vết tiếp xúc và hồi hương hành khách và thủy thủ đoàn từ tàu MV Hondius bắt đầu được triển khai, hầu hết các quốc gia đã tuân thủ hướng dẫn của WHO và thực hiện cách ly 42 ngày.

Một số nước - bao gồm Đức, Anh, Thụy Sĩ và Hy Lạp, đã chọn cách ly 45 ngày, Australia và Pháp - đã công bố thời gian giám sát tối thiểu lần lượt là 2 và 3 tuần, sau đó có thể gia hạn.

WHO hiện đã cung cấp hướng dẫn, kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ quản lý tình trạng bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius.

Trong ngày 11/5, con tàu đã đến Tenerife (Tây Ban Nha), nơi hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn bắt đầu rời tàu.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và các thành viên khác trong nhóm đã tới Tenerife để hỗ trợ quá trình này. Hành khách và thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục hành trình về nước bằng các chuyến bay được sắp xếp đặc biệt.

Mới nhất, WHO thông báo 7 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số những người trên du thuyền MV Hondius. Hiện nay, tổng số ca mắc bệnh có triệu chứng đã lên tới 9.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận đang phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng của các nước thành viên để ứng phó với dịch bệnh do virus Hanta gây ra, trong khi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) đánh giá nguy cơ đối với người dân nói chung ở “Lục địa Già” là rất thấp.

Kể từ khi Tây Ban Nha kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU hôm 6/5, Trung tâm Điều phối Ứng phó Khẩn cấp của EU đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sơ tán an toàn những người trên tàu MV Hondius, đang neo đậu ngoài khơi Tenerife.

5 chuyến bay hồi hương do EU điều phối đã diễn ra trong ngày 10/5 và được Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland thực hiện.

Theo thông báo, chuyến bay thứ 6 và cũng là chuyến bay cuối cùng, do Hà Lan điều hành, đã cất cánh trong ngày 11/5. EU cũng đang huy động năng lực ứng phó và kho dự trữ từ nguồn dự trữ chiến lược của khối. 1 máy bay sơ tán y tế của EU, do Na Uy đảm nhận, đã được bố trí sẵn ở Tenerife, trong khi năng lực vận tải và hậu cần bổ sung, cũng như thiết bị bảo hộ, cũng sẵn sàng được triển khai nếu cần.

Ngoài ra, Trung tâm Điều phối Ứng phó Khẩn cấp đã cử 1 sỹ quan liên lạc đến Tenerife để hỗ trợ điều phối tại chỗ với các cơ quan chức năng liên quan.

ECDC cũng đã cử 2 chuyên gia từ Lực lượng Đặc nhiệm Y tế EU đến MV Hondius trước khi hành khách xuống tàu./.

Theo TTXVN