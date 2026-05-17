Vườn Quốc gia Bến En tích cực cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã

Những năm qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia (VQG) Bến En đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã (ĐVHD) về môi trường tự nhiên.

Cán bộ Trung tâm Bảo tồn phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng (VQG Bến En) chăm sóc động vật hoang dã trước khi thả về rừng tự nhiên.

Giám đốc VQG Bến En, Lê Công Cường, cho biết: Với hệ sinh thái phong phú, VQG Bến En không chỉ là “lá phổi xanh” của khu vực Bắc Trung bộ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm đang bị đe dọa. Nhằm ứng phó với tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép ĐVHD ngày càng gia tăng, VQG Bến En đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của khu cứu hộ động vật. Đây là nơi tiếp nhận các cá thể ĐVHD bị tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật, hoặc được người dân tự nguyện giao nộp. Trung bình mỗi năm, Trung tâm Bảo tồn phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng (VQG Bến En) cứu hộ thành công 20 đến 30 cá thể ĐVHD, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: khỉ mặt đỏ, chim công, trăn gấm, rùa sa nhân, tê tê... Do hầu hết những động vật được cứu hộ đưa về chăm sóc tại đây bị săn bắt và mua bán trái phép nên cần được chữa trị vết thương và phục hồi sức khỏe trước khi tái thả về môi trường tự nhiên. Có những cá thể động vật quý hiếm được người dân giao nộp, nhưng lại mất bản năng sinh tồn do nuôi nhốt lâu ngày, cần phải phục hồi bản năng hoang dã trước khi thả về tự nhiên. Ngoài việc đảm bảo nguồn thức ăn, môi trường sống phù hợp, các cá thể được theo dõi sát sao để đánh giá khả năng tái hòa nhập tự nhiên. Khi đủ điều kiện, ĐVHD sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên. Đặc biệt, đơn vị đã nghiên cứu và làm tốt công tác chăm nuôi sinh sản ĐVHD, vừa bảo tồn nguồn gen, đồng thời kết hợp với việc phát triển mô hình sinh kế cho người dân địa phương. Hiện nay, một số loài như hươu sao, gà rừng đã được nuôi thử nghiệm thành công tại một số hộ gia đình trong khu vực vùng đệm của VQG Bến En. Hoạt động cứu hộ và tái thả ĐVHD về môi trường tự nhiên có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời gìn giữ giá trị tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở VQG Bến En.

Ngoài công tác cứu hộ ĐVHD, VQG Bến En còn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ ĐVHD. Nhiều chương trình giáo dục môi trường đã được tổ chức, giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của các loài ĐVHD trong tự nhiên, từ đó thay đổi hành vi, hạn chế các hoạt động gây hại. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Bến En còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu cứu hộ, nuôi nhốt ĐVHD trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Bài và ảnh: Thiện Nhân