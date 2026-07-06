Vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm công lý

Trợ giúp pháp lý (TGPL) không chỉ là một dịch vụ pháp luật miễn phí, mà còn là công cụ để Nhà nước thực hiện quyền con người, quyền công dân, bảo đảm công bằng xã hội. Với mục tiêu đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh ngày càng khẳng định vai trò là “điểm tựa” pháp lý tin cậy, giúp người nghèo, người yếu thế và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm công lý.

Trợ giúp viên pháp lý Đường Xuân Anh (người đang đứng), Trưởng Chi nhánh số 5, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tham gia hoạt động tố tụng tại một phiên tòa trực tuyến (ảnh minh họa).

Có mặt từ sớm tại Chi nhánh số 2 (đặt tại xã Ngọc Lặc), Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, bà Lê Thị M., trú tại xã Nguyệt Ấn, mang theo tập hồ sơ dày với mong muốn được tư vấn về một vụ tranh chấp dân sự đòi lại tài sản đã kéo dài nhiều năm.

Gần chục năm trước, bà M. đi xuất khẩu lao động với mong muốn tích góp lo liệu cho tuổi già. Bà đã đưa cho người dạy tiếng gần 170 triệu đồng giữ hộ, với lời hứa sẽ hoàn trả khi bà về nước. Thế nhưng, sau khi trở về, người này liên tục khất lần, không thực hiện cam kết. Trong hoàn cảnh đó, bà tìm đến chi nhánh của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh với hy vọng được hỗ trợ. Sau khi được các trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) trực tiếp tư vấn, những vướng mắc tưởng chừng bế tắc dần được tháo gỡ. Các quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản cũng như trình tự, thủ tục khởi kiện được giải thích cụ thể, dễ hiểu. Ngay sau buổi làm việc, trung tâm đã phân công TGVPL tham gia tố tụng, trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà. “Tôi lớn tuổi, lại không am hiểu pháp luật. Khi đến đây, được các TGVPL hướng dẫn tận tình, chỉ rõ từng bước cần làm, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều trên hành trình đòi lại số tiền thuộc về mình", bà M. xúc động.

Câu chuyện của anh Hoàng Minh S., trú tại xã Vân Du, là một ví dụ khác cho thấy vai trò của TGPL trong đời sống. Anh đã đến Chi nhánh số 5 (đặt tại xã Kim Tân), Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh khi vướng vào một vụ tranh chấp đất đai ngoài ý muốn. Năm 2020, sau nhiều năm chắt chiu, vợ chồng anh mới tích góp đủ tiền mua một mảnh đất để ổn định cuộc sống. Việc mua bán ban đầu diễn ra thuận lợi, tiền đã thanh toán đầy đủ, đất đã nhận, nhưng thủ tục sang tên chưa hoàn tất. Bất ngờ, khi gia đình bên bán phát sinh mâu thuẫn nội bộ, một thành viên đã khởi kiện đòi lại mảnh đất đã chuyển nhượng từ hơn 5 năm trước, khiến anh trở thành đương sự trong vụ án dân sự.

Là người khuyết tật, có thể nghe, hiểu nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp, anh S. gặp không ít trở ngại khi tham gia các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, với sự đồng hành của TGVPL tại Chi nhánh số 5, anh cảm thấy an tâm hơn khi được tư vấn và trực tiếp được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Câu chuyện của bà M., anh S. là hai trong rất nhiều trường hợp người dân đã được Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Với phương châm “Luôn luôn đi cùng dân”, trung tâm đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức trợ giúp Nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về công việc sau nhiều năm gắn bó với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, TGVPL Đường Xuân Anh, Trưởng Chi nhánh số 5, cho biết: Thanh Hóa có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều khu vực đi lại còn khó khăn, vì vậy trung tâm có 6 chi nhánh tại các vùng, miền để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ pháp lý. Tại các chi nhánh, đối tượng được trợ giúp chủ yếu là người nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế trong xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ TGVPL luôn kiên trì lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh của người dân; đồng thời giải thích pháp luật một cách rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. “Mỗi vụ việc đều được chúng tôi tiếp cận bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Không chỉ là hỗ trợ về mặt pháp lý, chúng tôi mong muốn tạo dựng niềm tin, để người dân cảm thấy yên tâm khi tìm đến trung tâm và các chi nhánh khi cần được tư vấn, TGPL”, TGVPL Đường Xuân Anh nói.

Vai trò của đội ngũ TGPL ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy một nền tư pháp công bằng, nhân văn. Thực tiễn cho thấy, hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn đã tìm được “điểm tựa” để tiếp cận công lý nhờ chính sách TGPL miễn phí.

Tại Thanh Hóa, từ năm 2018 đến hết năm 2025, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thực hiện hơn 8.000 vụ việc, trong đó phần lớn là các vụ việc tham gia tố tụng. Đáng chú ý, trên 90% vụ việc có sự tham gia của TGVPL ngay từ giai đoạn đầu, từ điều tra trong các vụ án hình sự đến khởi kiện trong các vụ án dân sự, hành chính. Đây là yếu tố then chốt giúp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ kịp thời, đúng pháp luật. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã thực hiện hơn 1.202 vụ việc, trong đó có 791 vụ chuyển tiếp từ kỳ trước và 411 vụ thụ lý mới. Số vụ việc thụ lý mới tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Trung tâm đã thực hiện hoàn thành 257 vụ việc cho 257 đối tượng được TGPL.

Bài và ảnh: Việt Hương