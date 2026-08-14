Thả diều gần đường cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất: 3 đối tượng có nguy cơ bị xử lý hình sự

Tối 13/8/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự cố hy hữu xảy ra đã buộc Cảng vụ Hàng không miền Nam ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong 13 phút.

Ba con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh công ty Lazada trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa. (Nguồn: CA. TPHCM cung cấp)

Tối 13/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự cố hy hữu xảy ra khi ba con diều gắn đèn chớp được thả gần đường bay đã buộc Cảng vụ Hàng không miền Nam ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong 13 phút, ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.

Theo thông tin từ cơ quan điều hành bay, vào lúc 20h00 cùng ngày, trực ban sân bay phát hiện vật thể nghi là drone tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh (hướng phía Tây sân bay, đường cất cánh). Ngay lập tức, Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh để xác minh, đảm bảo an toàn bay.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành truy tìm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể gây nghi ngờ là ba con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh công ty Lazada trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.

Hoạt động bay tại sân bay được khôi phục vào lúc 20h18. Tuy nhiên, sự cố kéo dài 13 phút đã ảnh hưởng đến 16 chuyến bay, trong đó 8 chuyến bay phải chờ cất cánh, 7 chuyến phải bay chờ hạ cánh và 1 chuyến bay phải chuyển hướng đáp xuống sân bay Cam Ranh. Đại diện một hãng hàng không cho biết, sự gián đoạn dù ngắn nhưng tại sân bay có mật độ khai thác cao như Tân Sơn Nhất, chi phí phát sinh không chỉ là nhiên liệu mà còn bao gồm phục vụ mặt đất, điều hành khai thác và bố trí tổ bay.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ ba nam đối tượng liên quan gồm: Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tôn Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000), cùng tang vật để xử lý. Bước đầu, các đối tượng khai nhận có tham gia nhóm facebook “Anh em diều sáo TP. HCM” và thường xuyên thả diều tại khu vực này. Điều đáng nói, đối tượng Tấn còn khai nhận sở hữu một flycam dùng để tìm diều thất lạc.

Hiện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, điều tra làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định. Theo Nghị định 123/2021 và 17/2026, hành vi thả diều tại khu vực hạn chế bay có thể bị phạt tới 40 triệu đồng./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tha-dieu-gan-duong-cat-canh-san-bay-tan-son-nhat-3-doi-tuong-co-nguy-co-bi-xu-ly-hinh-su-post1130165.vnp