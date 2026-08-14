Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động công chứng

Chiều 14/8, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công chứng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Các tháng đầu năm 2026 là thời gian có nhiều thay đổi và yêu cầu mới đối với hoạt động công chứng, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các quy định mới của Luật Công chứng năm 2024.

Trong điều kiện đó, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chất lượng giải quyết yêu cầu công chứng từng bước được nâng lên; việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng được duy trì; công tác phối hợp giữa tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 59 tổ chức hành nghề công chứng (hoạt động tại 33 xã, phường), với 128 công chứng viên hành nghề. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 114.437 việc công chứng. Trong đó, giao dịch về bất động sản chiếm 84,2% tổng số việc công chứng.

Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề công chứng còn thực hiện tốt các hoạt động chứng thực theo quy định: chứng thực bản sao từ bản chính 273.535 việc, chứng thực chữ ký 37.195 việc, chứng thực chữ ký người dịch 2.754 việc.

Những kết quả đó đã góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại; phòng ngừa tranh chấp, hạn chế vi phạm và phục vụ ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn.

Nhiều ý kiến đề cập đến công tác đầu tư hạ tầng công nghệ, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai công chứng điện tử theo quy định của Luật Công chứng năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Công chứng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng lập, kiểm tra và quản lý hồ sơ công chứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và dữ liệu công chứng, góp phần xây dựng môi trường hành nghề công chứng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Việt Hương