Ngăn chặn hành vi lừa đảo - chuyện từ một bức thư tay cảm ơn

Bị người tự xưng cán bộ công an gọi điện dọa có liên quan đến đường dây cho vay, rửa tiền, bà Nguyễn Thị T., thôn Đức Thọ, xã Hoằng Sơn đã chuẩn bị 480 triệu đồng để ra ngân hàng chuyển theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhờ cảnh giác, kịp thời điện thoại tới lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn để được tư vấn, bà T. đã không bị sập bẫy lừa đảo.

Cán bộ Công an xã Hoằng Sơn trao đổi với bà Nguyễn Thị T. về phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng.

Từ tinh thần cảnh giác, phản ứng kịp thời...

Nhiều ngày sau khi phát sinh sự việc, bà T. (SN 1957) vẫn giữ tờ giấy ghi vội tên ngân hàng, chủ tài khoản và dãy số tài khoản mà người lạ đọc qua điện thoại.

Bà T. kể: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23/6/2026, bà nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người đàn ông ở đầu dây tự giới thiệu là “Trung tá Hồ Văn Luân, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa”, rồi thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chuyên cho vay và rửa tiền. Người này yêu cầu bà chuyển 480 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để “xác minh” số tiền có liên quan đến đường dây nói trên hay không. Trong suốt cuộc gọi, đối tượng liên tục gây sức ép, cảnh báo nếu không chuyển tiền ngay bà có thể “liên quan đến pháp luật”, thậm chí “đi tù”, đồng thời yêu cầu giữ kín sự việc.

Phút hoang mang ban đầu, bà T. đã chuẩn bị tiền, định ra ngân hàng thực hiện giao dịch. Nhưng trước khi đi, bà nhớ đến những lần Công an xã Hoằng Sơn tuyên truyền về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên quyết định gọi cho ông Đặng Quốc Hưng, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Nam Thọ để thông tin sự việc.

Nhận được thông tin, ông Hưng báo ngay cho anh Doãn Thành Đạt, cán bộ Công an xã Hoằng Sơn phụ trách địa bàn. Anh Đạt sau đó trực tiếp đến gia đình bà T., kiểm tra thông tin, phân tích dấu hiệu lừa đảo và hướng dẫn bà không thực hiện giao dịch. 480 triệu đồng được giữ lại.

Sau sự việc, bà T. viết hai trang thư tay cảm ơn Công an xã Hoằng Sơn. Trong thư, bà cho biết trước đó đã nhiều lần nghe tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Chính những cảnh báo ấy giúp bà nhận ra điểm bất thường và tìm đến lực lượng an ninh, trật tự ở thôn để xác minh. Cuối thư, bà nhắn những người gặp tình huống tương tự cần báo ngay cho công an để được hướng dẫn.

Điều đáng chú ý không chỉ là số tiền lớn được giữ lại, mà còn ở việc thông tin cảnh báo đã phát huy tác dụng đúng lúc. Khi bị thúc ép phải chuyển tiền và giữ bí mật, bà T. đã không tiếp tục xử lý một mình mà tìm đến đầu mối gần nhất tại khu dân cư.

... đến những cảnh báo

6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Hoằng Sơn đã thực hiện 1.069 lượt thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền pháp luật; tổ chức 175 lượt tuần tra với 720 lượt cán bộ, chiến sĩ và 4.124 lượt thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai qua nhiều kênh. Cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp về nhà văn hóa thôn phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nội dung phòng ngừa được lồng ghép tại trường học và trên môi trường mạng. Hai trang mạng xã hội “Vươn mình” và “Công an xã Hoằng Sơn” đã đăng 86 bài trong 6 tháng đầu năm, thu hút hơn 20.000 lượt tiếp cận.

Những con số ấy chỉ có ý nghĩa khi cảnh báo trở thành phản xạ trong tình huống cụ thể. Trước yêu cầu phải “chuyển ngay”, “không được kể với ai”, bà T. đã làm điều ngược lại: dừng giao dịch và hỏi người mình biết rõ tại địa phương. Điều này cho thấy, bên cạnh việc nhận biết thủ đoạn lừa đảo, người dân đã biết rõ khi có nghi vấn thì cần tìm đến ai để được hỗ trợ.

Công an xã Hoằng Sơn khuyến cáo người dân không cung cấp số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ; không chuyển tiền với các lý do như “xác minh tài sản”, “chứng minh vô tội”, “phục vụ điều tra”, “đóng tiền bảo lãnh”; không cài ứng dụng hoặc truy cập đường link do người lạ gửi. Khi người gọi tự xưng cán bộ cơ quan Nhà nước và đưa ra yêu cầu liên quan đến tiền, người dân cần kết thúc cuộc gọi, liên hệ công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn hoặc đến trụ sở công an để xác minh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy