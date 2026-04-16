Vững tay súng, chắc thế trận phòng thủ biển, đảo

Đóng quân trên đảo Hòn Mê, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ phòng thủ đảo Mê, đồng thời tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Chiến sĩ Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê huấn luyện thực hành, rèn luyện hiệp đồng chiến đấu.

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua đơn vị luôn chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê vẫn ngày đêm bám trụ, phát huy nội lực, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần chủ động, sáng tạo trong huấn luyện đã trở thành động lực để toàn đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Đại đội Pháo hỗn hợp, công tác huấn luyện được duy trì nghiêm nền nếp, đi vào chiều sâu và sát thực tế chiến đấu. Các nội dung huấn luyện không chỉ tập trung vào lý thuyết mà đặc biệt coi trọng thực hành, rèn luyện kỹ năng hiệp đồng, xử lý tình huống trong điều kiện gần với thực tế nhất.

Đại úy Đỗ Xuân Trường, Đại đội trưởng Đại đội Pháo hỗn hợp, cho biết: "Đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội. Phương châm huấn luyện được xác định là cơ bản, thiết thực, vững chắc và lấy thực hành làm chính". Theo đó, hằng tuần, đơn vị tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo, phòng thủ đảo, đánh địch đổ bộ đường biển và đường không. Song song với đó, công tác tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các buổi huấn luyện luôn gắn với rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng cơ động và tinh thần chịu đựng gian khổ của bộ đội. Mỗi động tác, mỗi khẩu lệnh đều được luyện tập thuần thục, chính xác, tạo nền tảng vững chắc cho khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện.

Một trong những điểm nhấn trong công tác huấn luyện tại đơn vị là việc nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu. Để đạt được điều này, Đại đội Pháo hỗn hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, từng bộ phận được huấn luyện nắm chắc phần tử, tính năng kỹ thuật và tác dụng của từng loại vũ khí. Đây là nền tảng quan trọng giúp người lính sử dụng vũ khí hiệu quả, chính xác trong mọi tình huống. Tiếp đó, đơn vị tổ chức đồng hóa và xoay vòng đổi tập giữa các bộ phận, giúp mỗi chiến sĩ không chỉ thành thạo vị trí của mình mà còn có thể sử dụng linh hoạt các loại vũ khí khác trong đơn vị, nâng cao tính cơ động và khả năng thay thế khi cần thiết. Ở bước cao hơn, các nội dung hợp luyện toàn đại đội được triển khai với nhiều phương án khác nhau, từ tình huống giả định đến diễn tập sát thực tế. Điều này giúp nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm xử lý nhanh, chính xác các tình huống chiến đấu.

Trực tiếp tham gia huấn luyện, Hạ sĩ Mai Thế Huy, Trung đội pháo 85, Đại đội Pháo hỗn hợp chia sẻ, nội dung khó nhất là bài chấp hành khẩu lệnh bắn. Đây là nội dung đòi hỏi người lính phải tính toán nhanh, sử dụng vũ khí thuần thục, chính xác trong thời gian ngắn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn học tập, nắm chắc tính năng, cấu tạo, quy tắc sử dụng các loại vũ khí trang bị, đồng thời luyện tập thành thục các động tác để xử trí nhanh chóng khi có tình huống xảy ra.

Không chỉ là thử thách về chuyên môn, môi trường công tác tại đảo còn là nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí của người lính. Với Hạ sĩ Mai Thế Huy, được khoác trên mình bộ quân phục và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo là niềm tự hào lớn lao.

Thực tế cho thấy, điều kiện sống và công tác trên đảo còn nhiều khó khăn so với đất liền. Địa bàn rộng, khu vực trú quân phân tán khiến việc cơ động tập trung gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, yếu tố địa hình và thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Tuy nhiên, với tinh thần người quân nhân cách mạng, toàn đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tìm ra các giải pháp phù hợp. Việc duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cùng với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần giúp bộ đội nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ, vai trò của mình. Trong thời gian tới, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giữa biển trời mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh những người lính đảo Mê miệt mài huấn luyện, kiên cường canh giữ biển, trời của Tổ quốc là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù còn nhiều gian khó, song với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê đang từng ngày nâng cao sức mạnh tổng hợp, giữ vững thế trận phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Những bước chân vững vàng trên thao trường, những ca trực xuyên đêm nơi vọng gác chính là nền tảng vững chắc để bảo vệ bình yên cho biển, đảo quê hương.

Bài và ảnh: Phương Đỗ