Vững tâm trước bão lũ

Một mùa mưa lũ nữa lại đến, kéo theo những nỗi lo về sạt lở, lũ ống, lũ quét. Nhưng ở một số bản làng vùng cao, mùa mưa năm nay đã khác.

Nhịp xây dựng hối hả ở khu TĐC Pom Dụng, xã Mường Mìn.

Ở bản Trung Xuân, xã Trung Hạ, niềm vui ấy hiện rõ trong căn nhà mới của gia đình anh Hà Văn To. Hôm chúng tôi đến, gia đình anh đang làm lễ mừng tân gia. Căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, đồ đạc chưa được sắp xếp hết, nhưng 7 thành viên trong gia đình đã có thể yên tâm tính chuyện làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài.

Anh To bảo, trước đây, cứ đến mùa mưa bão là gia đình lại lo. Nhà ở không an toàn, chỉ cần mưa lớn kéo dài là cả nhà phải chuyển ra khu lán dựng tạm để tránh sạt lở. Nay được chuyển về khu tái định cư (TĐC) mới, xây dựng được căn nhà kiên cố, nỗi lo ấy đã vơi đi nhiều. “Từ nay ở nhà mới, nơi ở mới không còn lo sạt lở nữa. Gia đình tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp bà con dân bản vùng sạt lở”, anh To vui mừng. Cùng chung niềm vui ấy, bà Hà Thị Thiết cũng đã quen dần với cuộc sống ở nơi mới. Theo bà, từ khu TĐC, việc đi lại thuận lợi hơn, nhà cửa cũng chắc chắn hơn. Điều bà mừng nhất là mùa mưa bão năm nay không còn phải nơm nớp lo sạt lở như trước. “Ở đây yên tâm hơn chỗ cũ, đi lại cũng thuận lợi, không vất vả nữa. Có nhà mới, cuộc sống sẽ ổn định hơn”, bà Thiết tin tưởng.

Những câu chuyện như gia đình anh To, bà Thiết giờ không còn là chuyện riêng của một vài hộ dân ở bản Trung Xuân. Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ bản Muỗng cũ, nay là bản Trung Xuân, được triển khai từ tháng 8/2025. Sau gần một năm thi công, hạ tầng khu TĐC đã hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà, chuyển đến nơi ở mới. Đến nay, 40/43 hộ đã chuyển về nơi ở mới. 3 hộ còn lại đang được bản, xã hỗ trợ ngày công để sớm hoàn thiện nhà. Ông Lữ Hồng Chiến, Trưởng Phòng Kinh tế xã Trung Hạ, cho biết: “Địa phương phấn đấu đưa toàn bộ các hộ TĐC về nơi ở mới an toàn trước cao điểm mùa mưa bão năm 2026”.

Nhìn những ngôi nhà mới nằm nối nhau trên khu đất cao ráo, có thể cảm nhận rõ cuộc sống của người dân Trung Xuân đang dần ổn định. Con đường đi lại thuận tiện hơn, nhà cửa chắc chắn hơn. Quan trọng nhất, bà con đã có một nơi để trở về sau mỗi ngày lao động mà không còn phải canh cánh nỗi lo thiên tai.

Nếu ở bản TĐC Trung Xuân, người dân đã có thể yên tâm trong những ngôi nhà mới, thì trên đồi Pom Dụng, xã biên giới Mường Mìn, một khu TĐC khác đang thành hình. Những ngày này, nơi đây rộn ràng tiếng máy, tiếng người. Người dựng nhà, người vận chuyển vật liệu. Giữa màu xanh của nương lúa, những bức tường gạch cứ thế cao dần. Mỗi ngôi nhà hoàn thiện là thêm một niềm vui mới.

Khu TĐC Pom Dụng được đầu tư đồng bộ hệ thống đường giao thông, điện lưới, nước sinh hoạt, thoát nước. Sau khi hạ tầng hoàn thành, xã Mường Mìn đã khẩn trương thực hiện giao đất cho người dân. Trước mắt, 64 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao đã được bố trí đất ở, diện tích bình quân khoảng 240m2 mỗi lô. Có đất, có đường, có điện, nước, bà con bắt tay vào dựng nhà để kịp ổn định cuộc sống trước mùa mưa năm nay. Điểm đáng chú ý ở Pom Dụng là khu TĐC mới không chỉ hướng đến việc tạo nơi ở an toàn, mà còn chú ý đến không gian sống và những nét văn hóa quen thuộc của người dân vùng cao. Trong số các hộ được bố trí đất, có 16 hộ đăng ký dựng lại nhà sàn truyền thống. Những ngôi nhà mới được tính toán để vừa

Lãnh đạo UBND xã Trung Hạ đến thăm nhà mới ở khu TĐC của gia đình bà Hà Thị Thiết, bản Trung Xuân.

Ở một góc khu TĐC, gia đình ông Vi Văn Lai đang hối hả dựng nhà mới, mong sớm chuyển vào ở trước cao điểm mùa mưa bão. Nhà có 4 nhân khẩu, trước đây gia đình ông luôn sống trong nỗi lo sạt lở. Có một mảnh đất an toàn để dựng nhà như hôm nay là điều cả gia đình chờ đợi từ lâu. Nay đất đã có, hạ tầng đã sẵn sàng, việc còn lại là khẩn trương dựng nhà để sớm chuyển vào ở. Ông Phạm Bá Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Mìn, cho biết: “Mặt trận và các đoàn thể địa phương đang phối hợp tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ nhau trong quá trình làm nhà. Với những hộ khó khăn, việc hỗ trợ ngày công, giúp vận chuyển vật liệu cũng được triển khai để các gia đình sớm có chỗ ở ổn định”.

Điểm chung ở các khu TĐC bản Trung Xuân và Pom Dụng là từ những vùng đất từng khiến người dân bất an mỗi mùa mưa lũ thì nay đã mở ra một cuộc sống mới an toàn, ổn định hơn. Ở Trung Xuân, những mái nhà đã có người về ở. Còn tại Pom Dụng, từng bức tường đang được dựng lên, từng căn nhà đang dần thành hình. Nhưng ở cả hai nơi, điều bà con mong đợi vẫn là một cuộc sống bình yên, không còn thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, lũ về.

Rời Pom Dụng khi ánh đèn điện đã bắt đầu sáng lên, nhưng nhịp lao động thì vẫn chưa ngừng nghỉ. Tiếng người gọi nhau, tiếng dụng cụ xây dựng vẫn vang lên giữa núi đồi. Bà con đang chạy đua với thời tiết để sớm có căn nhà mới an toàn mùa bão lũ.

Bài và ảnh: Đình Giang