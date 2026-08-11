Sớm ổn định đời sống cho các hộ dân sau sạt lở núi nghiêm trọng ở xã Quan Sơn

17 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp sau khi xảy ra sụt lún nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở xã miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa. Hiện xã đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa tìm phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Video: Hiện trường vụ sạt lở núi nghiêm trọng ở bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn.

Ghi nhận của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hiện xã Quan Sơn đã di dời khẩn cấp 17 hộ dân với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn sau khi một vết nứt dài khoảng 100m bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư bản Thanh Sơn.

Theo đó, nền đất tại đây tiếp tục sụt lún, biến dạng sau nhiều ngày mưa lớn và nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, trong khi nơi ở của hàng chục hộ dân có độ dốc lớn bên dòng sông Lò.

Tại khu vực sạt lở, một số vị trí nền đất đã sụt xuống từ 1,5 - 2m trên chiều dài khoảng 25m. Ở những vị trí khác, các khe nứt rộng từ 20cm đến 1m xuất hiện và đang tiếp tục có dấu hiệu mở rộng.

Tình trạng đứt gãy, sụt lún khiến đất đá sạt trượt vào khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến nhà ở và các công trình của người dân.

Một số căn nhà đã xuất hiện tình trạng nứt tường, nứt nền do nền đất sụt lún, xô đẩy nghiêm trọng. Trong khi nền đường dân sinh bị đứt gãy, sụt lún, nền đất vẫn đang bão hòa nước sau mưa mà theo chính quyền địa phương đây là những yếu tố khiến nguy cơ sạt trượt tiếp tục được cảnh báo ở mức cao.

Ngay sau khi xảy ra sụt lút ngày 7/8, xã Quan Sơn đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương sơ tán toàn bộ 17 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Ngân Văn Nguyên (40 tuổi) không khỏi xót xa khi chứng kiến ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm phải bỏ lại để di dời đến nơi an toàn. Ông Nguyên mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp an cư cho người dân địa phương khi mùa mưa bão đang đến gần.

Hiện 17 hộ dân đang sinh hoạt ở nơi sơ tán trong điều kiện an toàn để chờ phương án của chính quyền địa phương. Ông Ngân Văn Dung (65 tuổi) cho biết: “Gia đình tôi đã được bố trí phòng ở riêng chu đáo, trong khi toàn bộ tài sản đã được cơ quan chức năng di chuyển đến nơi an toàn”,

Trao đổi với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cho biết, thời tiết còn diễn biến bất thường, nguy cơ sạt trượt và mở rộng phạm vi ảnh hưởng vẫn ở mức cao.

Trước mắt, xã Quan Sơn xác định nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời và không được quay trở lại khi chưa có kết luận chuyên môn của cơ quan chức năng.

Đối với khu vực nguy hiểm, xã tiếp tục khoanh vùng, rào chắn, cắm biển cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện ra vào. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, địa phương sẽ chủ động sơ tán thêm các hộ dân lân cận. Trường hợp phải sơ tán dài ngày, xã Quan Sơn có phương án bảo đảm nơi ở, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để không ai bị đói, thiếu ăn.

Cũng theo bà Trọng, về lâu dài xã Quan Sơn đề nghị các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện về địa chất, địa hình, nguyên nhân và cơ chế sạt trượt, đồng thời xác định phạm vi ảnh hưởng và mức độ ổn định của khu vực.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương sẽ xác định phạm vi nguy hiểm, phạm vi cần di dời dân cư và phương án bảo đảm an toàn lâu dài. Nếu khu vực vẫn có thể xử lý để người dân tiếp tục sinh sống, địa phương đề nghị nghiên cứu phương án tổng thể về thoát nước mặt, thoát nước ngầm, gia cố taluy và các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Đặc biệt, trong trường hợp khu vực không bảo đảm an toàn để người dân sinh sống lâu dài, xã Quan Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm bố trí thực hiện khu tái định cư bản Thanh Sơn, qua đó sắp xếp người dân đến nơi ở mới an toàn, ổn định trong năm 2026.

Trong lúc chờ kết quả khảo sát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, 17 hộ dân ở bản Thanh Sơn vẫn phải tạm thời rời nhà đến nơi ở được xã bố trí nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi mùa mưa bão đang đến.

Sau khi xảy ra sạt lở, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo địa phương khẩn trương ban hành quyết định di dời toàn bộ các hộ dân. Khẩn trương báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở, mức độ thiệt hại và lên phương án xử lý trước mắt, phương án xử lý lâu dài, đồng thời đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra để khảo sát, đánh giá, xác định mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng và có hướng chỉ đạo tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ông Mai Xuân Liêm nhấn mạnh.

Đặng Trung - Hoàng Đông