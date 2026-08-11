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Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký sử dụng xe ba bánh chạy điện"

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Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 418/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về đề xuất của Bộ Công an đối với Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện”.

Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký sử dụng xe ba bánh chạy điện"

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 418/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về đề xuất của Bộ Công an đối với Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện”.

Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký sử dụng xe ba bánh chạy điện

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan về Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện” sáng 10/8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng thống nhất sự cần thiết sản xuất, lắp ráp và thí điểm vận hành xe ba bánh chạy điện kích thước nhỏ, gọn để phục vụ một số lĩnh vực dịch vụ như thu gom chất thải đô thị, bưu chính - logistics... nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận linh hoạt tại các đô thị dân cư đông đúc, tuyến phố nhỏ, ngõ hẹp và những địa bàn có điều kiện giao thông phức tạp mà phương tiện có kích thước lớn khó tiếp cận.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện” (Đề án); tuy nhiên, còn một số ý kiến khác nhau về chủ trương, thẩm quyền, phạm vi, quy mô, thời gian thí điểm...

Để hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2026; trong đó tập trung thuyết minh, làm rõ về đối tượng thí điểm (chỉ thí điểm trong khâu lưu hành); cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của đề xuất, trong đó làm rõ loại xe ba bánh đề xuất trong Đề án khác với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cần phải tổ chức thí điểm để làm cơ sở hoàn thiện pháp luật về loại phương tiện này.

Đồng thời, nghiên cứu, xác định phạm vi thí điểm, thời gian và số lượng phương tiện dự kiến ở mức hạn chế (nên tập trung thí điểm tại một số thành phố lớn, thời gian thí điểm khoảng 3 năm); tính toán kỹ lưỡng chi phí cho hoạt động thí điểm, trong đó lưu ý không sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động này; cần xây dựng lộ trình phù hợp để vừa triển khai, vừa đánh giá rút kinh nghiệm, làm cơ sở để triển khai đạt hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí nguồn lực của xã hội.

Nghiên cứu thêm về mục đích thí điểm, tập trung triển khai phục vụ hoạt động hỗ trợ bảo vệ môi trường, dịch vụ bưu chính - logistics.../.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nghien-cuu-hoan-thien-de-an-san-xuat-lap-rap-va-thi-diem-dang-ky-su-dung-xe-ba-banh-chay-dien-102260810195036312.htm

Từ khóa:

#Thí điểm #Phó thủ tướng thường trực chính phủ #Sản xuất #Lắp ráp #đề án #Đăng ký #sử dụng #Văn phòng chính phủ #Bộ công an #nghiên cứu

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