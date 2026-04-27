Vụ tấn công mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào tàu bị nghi chở ma túy khiến 3 người thiệt mạng ở đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ ngày 26/4 cho biết , lực lượng này đã tiêu diệt 3 người trong một cuộc tấn công nhằm vào một tàu “tham gia các hoạt động vận chuyển ma túy” tại khu vực phía đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đã đăng tải một đoạn video trên nền tảng X, cho thấy một con tàu di chuyển nhanh trên mặt nước trước khi bị đánh trúng và bốc cháy. Cơ quan này cho biết con tàu do các “tổ chức bị chỉ định là khủng bố” vận hành và đang di chuyển trên các tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định khi bị tấn công. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này.

Chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm phá hủy các tàu bị nghi tham gia buôn bán ma túy tại vùng biển Mỹ Latinh đã được triển khai từ đầu tháng 9 và đến nay đã khiến ít nhất 186 người thiệt mạng. Một số cuộc tấn công khác cũng diễn ra tại khu vực biển Caribe. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa đưa ra bằng chứng cho thấy các tàu bị nhắm mục tiêu thực sự chở ma túy.

Các cuộc tấn công bắt đầu trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự lớn nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ.

Các cuộc tấn công bắt đầu trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự lớn nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ, và diễn ra vài tháng trước chiến dịch hồi tháng 1 nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolás Maduro. Chiến dịch này đã gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, với ít nhất 8 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại khu vực biển Caribe và đông Thái Bình Dương chỉ tính riêng trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng nhóm buôn ma túy tại Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công là bước leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy vào nước này.

Trong khi đó, các ý kiến chỉ trích đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp tổng thể của các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền nói trên.

Thanh Vân

Nguồn AP.