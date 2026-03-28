Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Công tác tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ cốt yếu, là vũ khí sắc bén, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Với phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước”, ngành tuyên giáo và dân vận Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó bồi đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Xã Thiệu Hóa thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 diễn ra rất nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương để tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kịp thời trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, những nhiệm vụ đột xuất, gấp về thời gian.

Nhiều hình thức đã được triển khai rộng khắp như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu, sách, văn hóa, văn nghệ; các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số như facebook, zalo, tiktok, youtube cũng được đẩy mạnh; các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cuộc thi tìm hiểu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đơn cử như cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được 100% địa phương, đơn vị triển khai, trong đó một số đơn vị có lượt người tham gia cao như: Đảng ủy UBND tỉnh 16.722 lượt, phường Sầm Sơn 1.546 lượt, phường Đông Sơn 1.487 lượt, xã Hoa Lộc 1.482, xã Hà Trung 1.416 lượt, phường Đông Quang 1.218 lượt...

Để tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh đã in, treo hơn 4.000 pano tại các điểm bầu cử và khu vực trung tâm hành chính; treo 11.000 băng rôn ngang, cờ phướn dọc trên các tuyến đường trung tâm có mật độ dân cư đông; in ấn và cấp phát 45.000 poster đến các đơn vị phục vụ tuyên truyền tại các điểm bầu cử, địa điểm công cộng, trường học, bệnh viện, công sở... Các địa phương, đơn vị đã ứng dụng chuyển đổi số, khai thác tối đa thế mạnh, hiệu quả các nền tảng công nghệ để đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin, hình ảnh, bài viết tuyên truyền về bầu cử. Nhiều xã, phường tổ chức diễn đàn đối thoại với Nhân dân, lồng ghép tuyên truyền bầu cử trong sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và các hoạt động đoàn - hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của tỉnh Thanh Hóa đạt 99,94%, cao nhất từ trước tới nay.

Cùng với hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung tuyên truyền cũng rất phong phú, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, chuyển tải và phản ánh đậm nét về các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương; về công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; các chương trình trọng tâm về xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, đô thị văn minh, thu hút vốn đầu tư, chuyển đổi số, tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Để công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng và đúng định hướng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành cuốn “Thông báo nội bộ”, tài liệu tham khảo đặc biệt để cung cấp những thông tin thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện theo hướng kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin, có chọn lọc, bám sát thực tiễn đời sống xã hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý kịp thời các “điểm nóng”. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên có nhiều đổi mới, nâng cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương được tổ chức phong phú, không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà còn để lại dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Với phương châm “nhanh, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc và các quan điểm sai trái, thù địch; duy trì chế độ trực theo dõi, giám sát thường xuyên trên không gian mạng; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các xã, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin; chủ động gỡ bỏ, xử lý nhanh các thông tin xuyên tạc sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử “đi trước mở đường”, ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài và ảnh: Minh Khôi